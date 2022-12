Saara-Sofia Sirén: Politiikassa joutuu tyytymään pieniin askeliin

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén avaa hallitusta repivän luonnonsuojelulain käsittelyä.

Hänen mukaansa laki muuttui valiokunnan käsittelyssä, mutta sen eteneminen on tärkeää.

– Lainsäädännön päivitys parantaa luonnonsuojelua Suomessa. Ei niin paljoa kuin tarvitsisi, eikä niin paljoa kuin moni olisi halunnut, mutta kuitenkin: ekologinen kompensaatio, metso ja helmi, lisää suojelua, Sirén toteaa Twitterissä.

Oppositiopuolueet ja keskusta tekivät valiokunnassa muutosesityksiä hallituksen esitykseen.

– Huolet liittyivät etenkin pykäliin 64/65, joissa tavoiteltiin uhanalaisten luontotyyppien listausta viranomaisten huomioitavaksi. Pykälät olivat ”informatiivisia”, eikä niillä olisi ollut oikeusvaikutuksia. Tällä on perusteltu sekä pykäliä että niiden poistamista laista.

– Toinen muutos oli pykälään 7, eli varovaisuusperiaate. Tästäkin pykälästä oli kuulemisissa erilaisia tulkintoja. Riskinä nähtiin, että tiukka tulkinta voisi vaikeuttaa tärkeitä investointeja Suomeen. Luvitus on jo nyt pullonkaula esim. uusiutuvan energian hankkeille.

– Kolmas ja itselleni vaikein osa kompromissia oli vesilakiin ehdotettu muutos, jolla olisi suojeltu esimerkiksi puroja. Tältä osin laki pysyy nykyisellään. Onneksi samoja luontotyyppejä on osin jo suojeltu myös muussa lainsäädännössä, Sirén avaa.

Kansanedustajan mukaan karsittu laki on pettymys etenkin luonnonsuojelujärjestöille, jotka ovat tehneet pitkään töitä uudistuksen eteen.

– Politiikassa joutuu usein tyytymään pieniin edistysaskeliin. Se on kieltämättä turhauttavaa, mutta pienikin parannus on askel eteenpäin. Selvää on, että työ on kesken. Seuraava keskeisin vaikuttamisen paikka ovat tulevat hallitusneuvottelut, pohjasta riippumatta.

Eduskunta käy torstain täysistunnossa lähetekeskustelun uudesta luonnonsuojelulaista. Lain käsittely on saanut hallituksen rivit sekaisin, kun keskusta äänesti tiistaina tiettyjen pykälien poistamisesta yhdessä opposition mukana.

Luonnonsuojelulaki etenee täysistuntoon. Esitykseen on kuulemisten myötä tehty paljon muutoksia, joista suurelle osalle on ollut myös kaikkien hallituspuolueiden tuki. Tänään valiokunnassa äänestysten myötä hallitusrintama repesi. Luonnonsuojelulaki kuitenkin etenee. — Saara-Sofia Sirén 🇫🇮🇪🇺🇺🇦 (@saarasofia) November 29, 2022

