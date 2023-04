Saara Hyrkkö ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi

Espoolainen kansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, diplomi-insinööri Saara Hyrkkö asettuu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi.

– Vihreät on yhteiskuntaa uudistava voima. Säilyttäviä puolueita Suomessa riittää. Meidän roolimme tulevaisuuspuolueena on tunnistaa tuloillaan olevat muutokset, tuoda pöytään ratkaisuja ja luoda toivoa paremmasta huomisesta. Vihreän talouden, oppimisen, teknologian, hyvinvointivaltion ja globaalin kehityksen murroksissa eivät vanhat konstit riitä, sanoo Hyrkkö tiedotteessaan.

Hänen mukaansa puolueen visiot ja ratkaisut on tehtävä suomalaisille tutuksi.

– Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla. Puolueessa on lisättävä tekemisen iloa ja keskinäistä luottamusta. Puheenjohtajan tehtävä on johtaa tätä muutosta, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan mukaan koko kenttä, sanoo Hyrkkö.

Hän haluaa myös avata vihreiden ovet yhä useammalle.

– Kipuilemme moninaisuutemme kanssa, vaikka sen pitäisi olla voimavara. Vihreiden juuret ovat kansalaisliikkeissä. Tänä päivänäkin vihreiden tulee olla liike, joka kutsuu mukaan ja kokoaa yhteen erilaisia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa yhdessä.

Puheenjohtaja valitaan jäsenäänestyksen perusteella vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella 10.-11.6.2023.