Ukrainan Operatiivinen Esikunta ”Etelä” tiedotti äsken, että neljä Suhoi Su-35 -hävittäjää oli tuhonnut yksityistaloja Hersonin alueella viidellä 500 kilogramman KAB-500-täsmäpommilla. Ukrainan ilmavoimien reservin eversti Roman Svitanin mukaan Venäjällä on käytössään KAB-täsmäpommeja, mutta niiden laukaisemiseksi Ukrainan puolelle koneiden pitää lentää Ukrainan ilmatorjunnan ulottuville. Hänen mukaansa ilmatorjuntajärjestelmien määrä kasvaa koko ajan, joten rintamalinja on pian kokonaan suljettu Venäjän koneilta.

Venäjä on viime kuukausina saattanut alkaa valmistaa uusia UMPK-sarjoja, yhdysvaltalaisen JDAM-sarjojen vastineita, joilla tavalliset rautapommit muutetaan täsmäpommeiksi, jotka osuvat tarkasti maaliinsa. Svitanin mukaan uusimmalla UMPK-siipisarjalla pommit lentävät 40 kilometriä, jolloin Ukrainan ilmapuolustus ei välttämättä tavoita niitä laukaisseita taistelukoneita. Vasta Patriot-ohjusjärjestelmä antaa tämän kyvyn, mutta niitä ei riitä joka paikkaan.

Venäläisen Tsargradin mukaan UMPK-sarjoilla varustetuilla pommeilla tuhottiin Tšernihivin alueella silta, jota ukrainalaissabotöörit väitetysti käyttivät päästäkseen Brjanskin alueelle.

Ukrainan Sumyn alueella ukrainalaisjoukkoja kerrotaan myös pommitetun kymmenellä 500 kilogramman täsmäpommilla, mutta esimerkiksi Belgorodin kaupunkiin Venäjällä 20.4. pudonneet kaksi pommia olivat kuvienkin perusteella tavallisia rautapommeja, vaikka aluksi toisin väitettiin.

Israelilaisen sotilasasiantuntija David Sharpin mukaan Venäjän täsmäpommien käyttö on lisääntynyt, mutta hän ei pidä niiden käyttöä mitenkään innovatiivisena, koska Venäjä on käyttänyt niitä jo vuosia Syyriassa. Hänen mukaansa on myös merkkejä siitä, etteivät venäläisten täsmäpommit ole kovin tarkkoja, ja samalla ne ovat epäluotettavia.

Ne voidaan laukaista etäältä, mutta niiden ohjaus on puutteellinen. Sharpin mukaan niiden koko tarkoitus näyttää olevan pidennetty laukaisuetäisyys, jotta voidaan tuhota kaupunkeja, mitä nähdään tällä hetkellä muun muassa Avdijivkassa, ja sillä tavoin vaikuttaa viholliseen psyykkisesti.

Vielä kymmenen vuotta sitten Venäjän asevoimat eivät halunneet täsmäpommeja, koska niitä pidettiin kalliina ja tarpeettomina, koska heillähän oli SVP-24 ”Hefaistos” -tähtäysjärjestelmä. Se tosin ei ollut lähellekään yhtä tarkka kuin JDAM. Vasta kuluvan vuoden maaliskuussa venäläismediaan ilmestyi tietoa uusista kaukovaikuttavista täsmäpommeista, joita alettiin valmistaa vasta viime vuonna ja jotka pystyvät väitetysti iskemään myös liikkuviin maaleihin.

Sharpin mukaan Venäjän ilmavoimilla voi olla vaikutusta tilanteeseen joillakin rintaman osilla, mutta vain jos se lisää tehokkuuttaan ja täsmäaseiden käyttöä merkittävästi. Siinä tapauksessa Ukraina tarvitsee lisää sellaista ilmatorjuntaa ja hävittäjiä, joilla se voi tuhota pommittavia koneita pitempien etäisyyksien päästä.

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Yuriy Ignatin mukaan Venäjän täsmäpommit ovat uusi uhka, joka täytyy käsitellä. Siihen eivät hänen mukaansa riitä vain Ukrainan odottamat ilmatorjuntajärjestelmät, vaan länsimaisten kumppanien kanssa on luotava ilmakoalitio, joka toimittaa Ukrainalle hävittäjiä.