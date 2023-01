Moskovan vastaus JDAM-täsmäpommille: Askarreltu rautapommi, jossa kisko ja siivet

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuva oudon näköisestä 500 kilogramman FAB-500M-62-pommista Venäjän ilmavoimien Suhoi Su-34-hävittäjäpommittajan siipiripustimessa. Kuvan oli jakanut alun perin Venäjän ilmavoimiin läheisessä yhteydessä oleva sotabloggaaja. Kuvatekstin mukaan kyseessä on Venäjän vastaus JDAM-täsmäpommille. Yhdysvallat ilmoitti joulun alla lähettävänsä Ukrainalle JDAM:eja auttamaan sen sotaponnisteluissa maahan hyökännyttä Venäjää vastaan.

Ulkoisesti Venäjän uusi ase näyttää rautapommilta, johon on metallivöillä kiinnitetty jonkinlainen pistimellinen kisko, jossa näyttää olevan taaksepäin viikatut siivet. Pommin pyrstössä näkyvät osittain siihen lisätyt siivekkeet. Työn jälki näyttää varsin karkealta: hitsauksia ei ole hiottu eikä maalattu.

Pommin peräosan alla näkyvä valkoinen laatikko voisi sisältää aseen GLONASS-satelliittipaikannusvastaanottimen.

Pommin toimivuudesta ja osumatarkkuudesta ei kuvan perusteella pysty päättelemään mitään. Herää kuitenkin kysymys, miksi Venäjä rakentaa JDAM-analogisen pommin juuri nyt? Heillähän on oma GLONASS:iin perustuva SVP-24 ”Hefaistos” -tähtäysjärjestelmänsä, joka Venäjän mukaan on yhtä tarkka kuin JDAM. Järjestelmä laskee pudotettavan rautapommin pudotushetken ennalta määriteltyihin koordinaatteihin analysoimalla pommin lentoradan koneen sijainnin, nopeuden ja lentokorkeuden perusteella. Se irrottaa pommin automaattisesti koneen ripustimista. Pommi kuitenkin putoaa sen jälkeen vapaasti tuulten armoille.

SVP-24:ää on käytetty paljon Syyriassa, mutta jopa Venäjän puolustusministeriön itse julkaisemien YouTube-videoiden perusteella järjestelmän pommitustulokset eivät näytä täyttävän täsmäasejärjestelmän määritelmää. Täsmäaseista puhutaan silloin, kun vähintään puolet niistä putoaa alle viiden metrin säteelle pistemäisestä maalista.

SVP-24:n etuina JDAM:iin verrattuna on hinta, koska kun järjestelmä on asennettu koneeseen, siipi- ja pyrstösarjaa ei tarvitse asentaa jokaiseen pommiin erikseen. Ilmeisesti järjestelmä ei kuitenkaan ole toiminut Ukrainassa toivotulla tavalla, koska olkapääohjusuhan takia joudutaan pommittamaan korkealta, jolloin pommien lentomatka on järjestelmän laskentakyvylle liian pitkä.

Vielä sodan alussa Venäjä käytti KAB-500-pommeja, joissa on joko GLONASS-, laser- tai tv-ohjaus, mutta ilmeisesti lännen pakotteiden ansiosta niiden tuotanto joko väheni merkittävästi tai joidenkin tietojen mukaan jopa loppui kokonaan. Kun Venäjän asevoimien ballistiset ohjuksetkin ovat käymässä vähiin, joudutaan keksimään hätäratkaisuja, kuten askarreltuja karkeita kopioita JDAM:eista.