Sää jatkuu vielä hetken lämpimänä

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n tuoreen kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on jopa 2–6 astetta tavanomaista lämpimämpi, kertoo Foreca.

– Suomessa sää jatkuu vielä hetken jopa kesäisen lämpimänä, vaikka syksyn merkkejä on jo ilmassa. Varsinkin alkuviikolla sumua muodostuu eri puolilla maata öisin ja aamuisin. Lämpö ja kosteus tuovat mukanaan myös kesäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Sade on paikoin jopa rankkaa, mutta sadealueet jäävät hyvin hajanaisiksi. Tämän vuoksi sademäärissä on paljon vaihtelua eri alueiden välillä, meteorologi Anna Latvala kertoo Forecan blogissa.

Salossa lämpötila nousi maanantaina hellelukemiin eli yli 25 asteeseen.

– Helle ei ole enää maanantain jälkeen varma asia, mutta ei se mahdotontakaan ole paikallisesti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla vielä torstaihin asti. Lapissa asti lämpötila voi käväistä reilussa 20 asteessa. Pääasiassa kuitenkin Lapissa sekä sateisilla alueilla muuallakin maassa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Viikon lopulla lämpötila alkaa jo vähän laskea, Anna Latvala ennustaa.

Päivittäisennusteiden perusteella lämpötilat alkavat kuitenkin laskea jo tämän viikon loppupuolella.

Kuukausiennusteen mukaan 15. syyskuuta alkavan viikon keskilämpötila on 1–3 astetta tavanomaista lämpimämpi. Sateita tulee ennusteen mukaan koko maassa keskimääräistä enemmän.

Foreca kertoo, että pitkän ajan tilastoissa tavanomainen päivän ylin lämpötila on Suomessa syyskuun puolivälissä etelässä 16 asteen vaiheilla, maan keskiosassa 12–16 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 10–14 astetta.