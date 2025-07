Rynnäkköjoukot yllätettiin etulinjassa uudella aseella

Ukrainan drooniyksikköjen iskujen kerrotaan häirinneen venäläisjoukkojen huoltoa ja hidastaneen hyökkäysoperaatioita muun muassa Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin luona, jossa on käyty kuukausien ajan kiivaita taisteluita.

Venäläisten kokonaistappioista jopa 70 prosenttia aiheutetaan räjähdelennokkien iskuilla. Niiden tehokas käyttö yhdessä miinojen ja tykistön kanssa selittää osaltaan sitä, miksi rintamalinja on pysynyt pitkälti paikallaan viimeisen vuoden aikana ylivoimaisten venäläisjoukkojen jatkuvista rynnäköistä huolimatta.

Ukrainan asevoimien Bulava-yksikkö kertoo käyttäneensä ensimmäistä kertaa kranaatinheittimellä varustettua droonia Venäjän rynnäkköjoukkoja vastaan.

Videolla näytetään, kuinka drooni lentää yli kraatterien halkoman maaston ja avaa tulen Venäjän jalkaväkeä vastaan. Se kaartaa takaisin ja iskee uudelleen metsikön reunaan.

Ukraina on käyttänyt viime aikoina torjuntadrooneja yhä useammin Venäjän lennokkihyökkäysten torjumiseksi. Avuksi on tulossa tekoälyn ohjaamia drooneja, joiden häirintä on aiempaa haastavampaa. Amerikkalais-saksalaisen Auterion-yhtiön kerrotaan toimittavan Ukrainalle yli 30 000 tekoälydroonia vuoden loppuun mennessä.

The “BULAVA” unit of the Separate Presidential Brigade has showcased its first use of a drone armed with a grenade launcher against Russian assault troops. pic.twitter.com/s1Cmzx2EwU

