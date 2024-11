Rynnäkkö torjuttiin kovin tappioin – venäläisjoukot hajaantuivat pelloille

Venäjän hyökkäysten painopiste on ollut syksyn aika Donetskin alueella, jossa venäläisjoukot ovat yrittäneet edetä kohti Ukrainalle tärkeää Pokrovskin huoltokaupunkia.

Venäjä pääsi jo elokuussa noin kymmenen kilometrin päähän kaupungista, mutta puolustus on tämän jälkeen kestänyt. Venäläisjoukot ovat vahvistaneet omaa sivustaansa etenemällä kaupungin kaakkoispuolella.

Kremlin arvioidaan lisäksi koonneen noin 50 000 sotilasta Kurskiin. Tavoitteena on työntää elokuussa alueelle edenneet ukrainalaiset takaisin rajan taakse pohjoiskorealaisten joukkojen tuella. Ukraina on viime päivinä moukaroinut Kurskissa sijaitsevia komentopisteitä Britannian ja Ranskan toimittamilla Storm Shadow/Scalp-risteilyohjuksilla.

Taistelut ovat jatkuneet kiivaina myös Harkovan alueella, jossa venäläiset ovat edenneet kohti syksyllä 2022 vapautettua Kupjanskin kaupunkia. Ukrainan asevoimien julkaisemalla lennokkivideolla näkyy, kuinka 3. rynnäkköprikaati torjui alueella Venäjän mekanisoidun hyökkäyksen.

Ajoneuvot ohjattiin ilmeisesti suoraan ukrainalaisten valmistelemaan miinakenttään. Ne räjähtivät yksi toisensa jälkeen.

Rynnäkköosastosta jäljelle jääneet ajoneuvot ja sotilaat hajaantuivat ja pakenivat peltoja pitkin takaisin. Niitä moukaroitiin tykistöllä ja FPV-räjähdedrooneilla.

The 3rd Assault Brigade repelled a Russian mechanized attack in the Kharkiv region. After one armored vehicle blew up on a mine, the assault groups scattered across the fields. The remains of these groups and their equipment were neutralized by artillery, cluster munitions and… pic.twitter.com/FV8Iob1xJW

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2024