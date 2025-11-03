Rynnäkkö juoksuhautaan – joukot varautuvat sotaan 90 kilometriä Venäjän rajalta

Viron koillisosissa järjestettiin viime viikkoina laaja sotaharjoitus noin 150 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Bold Panzer -harjoitukseen osallistui yli tuhat maa- ja ilmavoimien sotilasta Naton eri jäsenmaista.

Britannian asevoimien panssarirykmentin johtaman harjoituksen tavoitteena oli kokeilla, kuinka liittouman joukot voisivat vastata mahdolliseen Venäjän hyökkäykseen.

Brittiosaston komentaja nosti esiin viimeaikaiset ilmatilaloukkaukset ja sanoi kaikkien osallistujien ymmärtävän, että kyseessä on todellinen uhkakuva.

– Venäläiskoneet lensivät Viron ilmatilaan ja droonit Itä-Eurooppaan juuri sinä päivänä, kun otimme vastuun rotaatiossa, everstiluutnantti Mark Luson sanoo Forces News -medialle.

Naton itäistä sivustaa puolustaa tällä hetkellä kahdeksan monikansallista taisteluosastoa, joista jokaisen johdossa on eri valtio. Virossa vastuu on Royal Tank -rykmentillä, jonka alaisuuteen on liitetty ranskalainen jalkaväkikomppania.

Harjoituksessa simuloitua hyökkäystä torjuttiin juoksuhaudoissa, mutta myös avomaastossa Britannian Challenger 2 -taistelupanssarivaunuilla ja puolalaisilla Leopard 2 -vaunuilla. Panssarintorjuntajoukot oli tuotu paikalle Sloveniasta.

Viroon sijoitetun ansalanka- eli tripwire-osaston tehtävänä on pidätellä hyökkääjää 2–10 vuorokautta ennen vahvistusten saapumista. Naton lisäjoukkoja lähetettäisiin eri puolilta maailmaa.

Mark Lusonin mukaan pienenkin osaston läsnäolo auttaa turvaamaan rauhantilaa toimimalla pelotevaikutuksena.

– Voimme täällä ollessamme kehittää kaikkea toimintaamme ja integroida joukkojamme virolaisten kanssa. Varmistamme, että olemme valmiina, jos taistelu alkaa, everstiluutnantti toteaa.