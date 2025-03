Rynnäkkö etulinjassa, ryhmä sotilaita pakotettiin antautumaan

Viime viikkoina rintaman kiivaimmat taistelut on käyty Kurskin ohella Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin eteläpuolella.

Venäjä on yrittänyt saartaa jo viime syksystä lähtien Ukrainalle tärkeää huoltokaupunkia. Sen hallinta loisi Kremlille väylän tunkeutua yhä syvemmälle Donetskiin ja kohti länttä.

Eteneminen on ollut hidasta, ja venäläisjoukkojen arvioidaan kärsineen suuria tappioita. Etulinjan huollon väitetään lähes romahtaneen Ukrainan drooni-iskujen seurauksena. Pula ajoneuvoista on pakottanut Venäjän sotilaat kuljettamaan ammuksia ja muita huoltotarvikkeita aaseilla.

Ukrainan joukkojen kerrotaan tehneen viime viikkoina Pokrovskin lähialueella vastaiskuja ja pakottaneen venäläiset paikoin vetäytymään.

Erikoisjoukkojen julkaisemalla videolla näkyy, kuinka Humvee-ajoneuvojen kuljettamat sotilaat ympäröivät rakennuksen teollisuusalueella ja kiersivät venäläisten selustaan. Venäläisten miehittämän rakennuksen rauniot tuhottiin räjähteillä.

Paikalle lähetettiin kaiuttimella varustettu lennokki, jolla kehotettiin venäläissotilaita antautumaan. Yksi sotilaista heilutti antautumisen merkiksi valkoista liinaa ikkunasta. Ryhmä sotilaita poistui rakennuksesta ja käveli kohti ukrainalaisten asemia. Neljän hengen ryhmää seurasi pian viisi muuta sotilasta, joista osa oli haavoittuneita.

Taisteluiden kerrotaan jatkuvan kiivaina Pokrovskin lähellä tulitaukoneuvotteluista huolimatta.

