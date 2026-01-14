Verkkouutiset

Ahvenanmaan saaristoa elokuussa 2024. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ruotsista varoitus – Pekka Toveri: Mihinhän venäläiset Suomen saaristossa iskisivät?

  • Julkaistu 14.01.2026 | 12:05
  • Päivitetty 14.01.2026 | 12:06
  • Ahvenanmaa, Venäjä
Ruotsalaiskomentajan mukaan Venäjä voi testata Natoa siellä, missä puolustukselle on heikommat edellytykset.
Europarlamentaarikko, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri (kok/EPP) kommentoi Ruotsin puolustusvoimien komentajan Michael Claessonin varoitusta siitä, että Venäjä voi testata Naton viidettä artiklaa Ruotsin tai Suomen saaristossa.

-”Venäläiset voivat ilmestyä Suomen saaristoon.” Hmm… mihinkähän venäläiset Suomen saaristossa iskisivät? Olisi varmaan hyvä heille jos löytyisi jokin suht eristetty suuri saari, jossa ei ole tehty puolustusvalmisteluja, Toveri toteaa ironisesti X:ssä, viitaten Ahvenanmaahan.

Claesson korosti haastattelussa Helsingin Sanomien mukaan sitä, että kyse on ajatusleikistä, eikä hän usko Venäjän aloittavan suoraa sotaa Natoa vastaan. Sen sijaan juuri hybriditoiminnan rajoja saatetaan venyttää edelleen. Se voisi tarkoittaa myös, että artiklaa viisi valittaisiin testata valtaamalla tilapäisesti pieni maa-alue ja jäämällä odottamaan millainen reaktio siitä seuraa.

