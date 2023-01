Ruotsista löydetty Euroopan suurin harvinaisten maametallien esiintymä

Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö LKAB on tehnyt Euroopan suurimman harvinaisten maametallien löydön. Asiasta kertoo yleisradioyhtiö SVT.

– Se on suurin tunnettu harvinaisten maametallien esiintymä meidän maanosassamme (Euroopassa) ja siitä voi tulla merkittävä väline sellaisten raaka-aineiden tuottamisessa, jotka ovat ehdottoman tärkeitä vihreän siirtymän mahdollistamiseksi, LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström sanoi.

Hänen mukaansa nyt löydettyjä harvinaisia metalleja tarvitaan esimerkiksi sähköautojen ja tuulivoimaloiden valmistukseen. Tällä hetkellä valmistuksessa on jouduttu käyttämään Kiinasta peräisin olevia metalleja.

Kiirunan kaivoksella järjestettyyn lehdistötilaisuuteen osallistui myös yritys- ja energiaministeri Ebba Busch.

– Tällä on keskeinen rooli Euroopan vihreässä siirtymässä. Euroopalla on hyvät mahdollisuudet johtaa vihreää siirtymää. Samalla voimme vähentää päästöjä ja vahvistaa kilpailua, hän sanoi.

Jan Moströmin mukaan tutkittavalla alueella Kiirunassa on löydetty sekä rautaa, fosforia että harvinaisia maametalleja. Hän jatkaa, että vasta pieni osa alueesta on tutkittu.

