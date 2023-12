Ruotsissa yhä useampi jengirikos selviää – syy tekijöissä

Yhä useampi jengien tekemä rikos onnistutaan ratkaisemaan Ruotsissa. Syy kohonneeseen ratkaisuprosenttiin liittyy tekijöihin, uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Etelä-Tukholman poliisilaitoksen apulaisaluejohtaja Max Åkerwallin mukaan muutos on tapahtunut kuluvan vuoden aikana.

– Olemme siirtyneet alhaisista numeroista, hädin tuskin 20 prosentin ratkaisuprosentista, nykytilanteeseen, eli 80 prosenttiin, Åkerwall kertoo.

Yksi syy kohonneeseen ratkaisuprosenttiin ei kuitenkaan ole välttämättä positiivinen, vaan liittyy tekijöiden ikään.

Yhä suurempi osa rikoksentekijöistä on nuoria, jotka tekevät kokemattomuuttaan ”klassisia virheitä”. Tällaiset nuorten tekemät rikokset eivät ole yleensä kovin tarkkaan harkittuja, jonka vuoksi nuoret jättävät rikospaikalle niin fyysisiä kuin digitaalisia johtolankoja.

– Sen vuoksi olemme olleet onnekkaampia, Åkerwall toteaa.

Kiitosta Åkerwallilta saavat tavalliset kansalaiset, jotka tarkkailevat ympäristöään ja ottavat poliisiin yhteyttä yhä matalammalla kynnyksellä havaitessaan jotain poikkeuksellista. Myös vanhemmat ja erityisesti äidit kantavat hänen mukaansa nykyään enemmän vastuuta lapsiensa toiminnasta.

Muutosten ansiosta yhä useampi rikoksentekijä pidätetään ja päätyy käräjille. Jengirikollisuuteen kytkeytyvien esitutkintojen määrä on myös lisääntynyt.

Kulunut vuosi on ollut Ruotsissa väkivaltainen. Yhteensä maassa on kirjattu 160 räjähdystä ja noin 50 ampumistapausta. Uhrien joukossa on jopa 13-14 -vuotiaita lapsia.

Lisääntynyt rikollisuus on johtanut myös poliisissa muutoksiin, jotka ovat edistäneet rikosten ratkaisemista. Rikoksia tutkitaan yhä laajemmissa ryhmissä, jolloin tutkintaryhmällä on laajempaa ja poikkitieteellisempää osaamista.

Tällaisen työskentelytavan merkitystä ei aiemmin osattu arvostaa riittävästi.

– Emme olleet riittävän hyviä uusien tutkintametodien kehittämisessä, kun samaan aikaan meillä oli jo valmiiksi suuri työtaakka, Åkerwall harmittelee.