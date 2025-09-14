Ruotsissa laaja tietomurto – ministeriltä tiukka viesti

Ruotsissa on viikonloppuna paljastunut laaja tietomurto, jossa yli miljoonan ruotsalaisen henkilötiedot on vuodettu pimeään verkkoon. SVT:n mukaan rikolliset onnistuivat elokuussa murtautumaan Miljödata-yhtiön järjestelmiin. Yhtiö tarjoaa hr-palveluja valtaosalle ruotsalaisista kunnista. Tietomurto koskettaa muun muassa Ruotsin kahden suurimman kaupungin, Tukholman ja Göteborgin, nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.

Rikolliset ovat saaneet käsiinsä muun muassa henkilötunnuksia, kotiosoitteita ja puhelinnumeroita. Tietoturva-asiantuntija Karl Emil Nikka kehottaa nyt vuodon uhreja olemaan erityisen varuillaan tuntemattomien yhteydenottojen varalta. Nikan mukaan rikolliset saattavat seuraavaksi yrittää huijata uhreilta lisätietoja uusien tietomurtojen tekemiseksi.

Hakkeriryhmä Datacarry on ilmoittanut olevansa tietomurron takana. Ryhmä vaati lunnaita lähes 150 000 euron edestä bitcoineina ennen tietojen vuotamista eteenpäin. Nikan mukaan yhtiöiden ei pidä suostua hakkereiden vaatimuksiin.

– Riippumatta siitä mitä lupauksia he antavat ovat he joka tapauksessa rikollisia, joten kun tiedot kerran ovat vuotaneet ne ovat vuotaneet.

Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin kommentoi tietomurtoa sunnuntaina viestipalvelu X:ssä.

– Kuntien ja alueiden on nyt lopullisesti tehtävä se johtopäätös, että kyberturvallisuus on yhtä olennaista kuin lukot ja hälytysjärjestelmät fyysisissä tiloissa, Bohlin kirjoittaa.

Bohlinin mukaan Ruotsin uusi kyberturvallisuuslainsäädäntö tulee etenemään valtiopäivillä syksyllä.