Ruotsissa epäillään Västeråsin ortodoksikirkkoa vakoilusta

Ruotsin viranomaiset epäilevät Västeråsin lentokentän viereen, 80 kilometriä Tukholmasta länteen, rakennetun ortodoksikirkon papistoa vakoilusta. Politicon mukaan heidän epäillään vakoilevan lähellä sijaitsevia tärkeitä kohteita: lentoasemaa, vedenkäsittelylaitosta ja energiayhtiöitä.

Kirkkorakennukselta vievä tie johtaa suoraan Västeråsin lentoasemalle muutaman sadan metrin päässä. Lentoasema on tärkeä, koska sen on määrä toimia varakenttänä, joka on käytössä ympäri vuorokauden sotilaallisen tai muun kriisitilanteen aikana.

– Kirkko muodostaa potentiaalisen jalansijan, jota voidaan käyttää informaation keräämiseksi sekä Västeråsin lentoasemasta että energiasektorin suuryritysten kautta teollisuussektorista. Kun Ruotsin puolustusvoimat harjoittelee kentän lähellä, kuten viime kesäkuussa, se toimii kirkon mahdollisen valvonnan alla, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija ja Venäjä-asiantuntija Markus Göransson.

Kun Västeråsin kunnan viranhaltijat hyväksyivät ortodoksikirkon hakeman rakennusluvan vuonna 2017, sijainnin valinta ei herättänyt mitään vastustusta. Kuluvana vuonna Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on kuitenkin raportoinut, että kirkon edustajat ovat olleet yhteydessä Venäjän tiedusteluhenkilöstöön. Viime toukokuussa Ruotsin uskonnollisten yhdyskuntien tukea tarjoava viranomainen SST (Myndigheten för Stöd till Trossamfund) lopetti Västeråsin ortodoksikirkon taloudellisen tukemisen.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Euroopan maat ovat karkottaneet satoja Venäjän lähetystöjen työntekijöitä taistellakseen Venäjän vaikutusta vastaan. Siksi Politicon artikkelin mukaan Venäjä etsii uusia keinoja salata tiedusteluhenkilöitään, ja ortodoksikirkko saattaa olla yksi niistä.

Heinäkuussa Ruotsin hallitus julkaisi uuden kansallisen turvallisuuden strategian, joka nimesi Venäjän maan pääuhkaksi. Ruotsi liittyi Natoon 7. maaliskuuta 2024.

https://t.co/cFoglABU8f

A new Russian Orthodox Church in Västerås, Sweden, has raised national security concerns due to its proximity to strategic sites, including Västerås Airport. Experts warn that the church could serve as a platform for Russian intelligence operations,…

— The America One News (@am1_news) November 11, 2024