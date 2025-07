Ruotsin tykit räjäyttävät tankkeja rintamalla

Ukrainan sotilaat ovat kiitelleet Ruotsin toimittamien Archer- eli Artillerisystem 08 -tykistöjärjestelmien tehoa rintamalla.

– Kun he huomaavat, että Archerit ampuvat heitä kohti, he menevät paniikkiin, ukrainalainen pataljoonankomentaja kertoi aiemmin.

Ruotsalaiskalusto on aktiivisessa käytössä rintaman eteläosissa, jossa 43. tykistöprikaati tukee puolustustaistelua. Moderneja itseliikkuvia haupitseja kuvaillaan ukrainalaisen United24-median julkaisussa ”venäläisten painajaiseksi”.

Ukrainalle on toimitettu vuodesta 2023 lähtien yhteensä 26 Archeria, ja tiedossa on 18 uutta tykistöjärjestelmää. Archer on varustettu 14 metriä pitkällä 155 millimetrin tykillä, joka on sijoitettu Volvo A30D -ajoneuvon lavetille.

Noin 30 tonnia painava asejärjestelmä pystyy ajamaan jopa 70 kilometrin tuntivauhdilla sopivaan asemaan, tulittamaan kohdetta ja poistumaan erittäin nopeasti. Liikkuvuus tuo tärkeää suojaa lennokkeja ja Venäjän tykistöä vastaan.

Kolmihenkinen miehistö koostuu kuljettajasta, komentajasta ja ampujasta, joka syöttää tykille halutut koordinaatit. Naamiointiverkolla suojattu ajoneuvo pyritään pitämään puiden suojassa.

– He eivät ymmärrä, mistä heitä tulitetaan, Archerin kuljettaja kertoo.

Itseliikkuvan haupitsin lähellä seuraa yleensä elektronisilla sodankäyntijärjestelmillä varustettu ajoneuvo. Laitteita ei voi sijoittaa haupitsiin, sillä laukauksen aiheuttama tärähdys tuhoaisi ne. Haulikko tuo viime käden turvaa lähestyviltä drooneilta.

Archerit pystyvät osumaan 20–50 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin ja ampumaan 7–8 laukausta minuutissa. Osumatarkkuutta seurataan yleensä tiedusteludrooneilla, joten tulta voidaan korjata jokaisen osuman jälkeen. Tykistöyksikön haupitsit on nimetty kunnianosoituksena ruotsalaisten kouluttajien mukaan.

– Ajoneuvo on kuin Volvo, tiedäthän. Se on hyvin herkkä. Hieno ajoneuvo. Tunnen oman vastuuni ja nautin sen käyttämisestä, miehistön jäsen sanoo.

Yksikön päivittäisessä rutiinissa yksi vaarallisimmista tehtävistä on kymmenien uusien ammusten lastaaminen haupitseihin. Tämä tehdään yöllä, sillä venäläisdroonin isku voisi aiheuttaa massiivista tuhoa.

Upseeri seurasi videoruudusta pimeänäkölaitteella varustetun lennokin kuvamateriaalia etulinjan läheltä. Panssariesteiden takana sijaitsevasta metsiköstä oli löydetty venäläissotilaiden suoja-asema. Lähellä havaittiin pian panssarivaunu miehistöineen. Kohteita vastaan iskettiin Archereilla ja Vampyyri-drooneilla.

Juristi-nimellä tunnettu komentaja muistelee yksikön aiempaa taistelua Kurskin alueella.

– He yrittivät murtaa puolustuslinjaamme 18 panssarivaunulla. Kolonna pysäytettiin vain kolmen Archerin tulituksella. Kun he yrittivät siirtyä uusiin asemiin, tuhosimme niistä ensimmäisen. He yrittivät hajaantua ja osa ajoneuvoista juuttui mutaan. Tuhosimme niitä peräjälkeen: yhden, toisen ja kolmannen, sotilas sanoo.