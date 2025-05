”Venäläiset panikoivat” – Ruotsin Archer-tykki kylvää kauhua rintamalla

Ruotsin Ukrainan tueksi lähettämää Archer- eli Artillerisystem 08 -tykistöjärjestelmää kiitellään rintamalla, kertoo Svenska Dagbladet.

– Venäläiset ovat tietoisia näistä. Kun he huomaavat, että Archerit ampuvat heitä kohti, he menevät paniikkiin, kertoo ukrainalainen pataljoonankomentaja Volodymyr SvD:lle.

Archer on ruotsalaisen BAE System Bofors AB:n kehittämä moderni itseliikkuva tykistöjärjestelmä, jota pidetään luokassaan yhtenä maailman parhaimpana ja tarkimpana. Archer on varustettu automaattisesti lataavalla 155 millimetrin L52-haupitsilla ja kauko-ohjattavalla tulenohjauskeskuksella. Tykki on sijoitettu Volvo A30D -ajoneuvon lavetille. Asejärjestelmä voi käyttää M982 Excalibur -täsmäammuksia.

Archer on suunniteltu nopeaan ja tarkkaan tulitoimintaan nykyaikaisessa taistelukenttäympäristössä. Se voi saapua tuliasemaan, ampua useita kranaatteja ja poistua paikalta ennen ensimmäisten kranaattien saapumista kohteeseensa. Havaitsemisen ja vastaiskun riski jää tällöin pieneksi.

Pataljoonankomentaja Volodymyrin mukaan tilanne rintamalla olisi nykyistä huonompi ilman ruotsalaisia tykkejä.

Ruotsi lähetti vuonna 2023 kahdeksan Archer-järjestelmää Ukrainaan. Tänä vuonna Ruotsin hallitus ilmoitti, että vielä 18 Archer-tykkiä toimitetaan Ukrainaan arviolta ensi vuonna.

Ukrainan mukaan täydennykselle olisi tarve suunniteltua nopeammin. Pataljoonankomentaja Volodymyrin mukaan tykeillä on ammuttu niin paljon kranaatteja, että piiput ovat kuluneet. Tästä johtuen osumatarkkuus on heikentynyt.

– Ruotsalaisen protokollan mukaan meidän olisi pitänyt vaihtaa tykin putket jo kauan sitten, hän sanoo.

Puolustaja toivoo nopeasti lisää Archer-tykkejä tai vaihtoehtoisesti korjauksia ja tykinputkien vaihtoja.

– Meidän protokolliemme mukaan jäljellä on nyt noin 400 laukaista, komentaja kertoo.