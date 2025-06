Tulivoimaista ruotsalaisasetta ylistetään Ukrainassa – ”Kunnia Ruotsille!”

Ukrainalaissotilaat kiittelevät Ruotsin Ukrainalle luovuttamia Archer-tykkijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet erinomaisiksi venäläispanssarien tuhoajiksi. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen United24 -media.

Archer on itseliikkuva haupitsi. Se koostuu 14 metriä pitkästä 155 millimetrin tykistä, joka on kiinnitetty kuusipyöräisen Volvon valmistaman lavetin päälle.

Tähän mennessä Ukraina on saanut 26 Archeria, ja Ruotsilla on suunnitelmissa on luovuttaa maalle 18 lisää. Osa Archereista on 43. tykistöprikaatin käytössä, joka taistelee eteläisellä rintamalla Zaporizhzhian alueella.

Toisin kuin tavalliset kenttätykit, Archer pystyy ampumaan ja tämän jälkeen poistumaan paikalta ripeästi. Nopeimmillaan tykkijärjestelmä voi kiihdyttää paikalta pois jopa 70 kilometrin tuntinopeudella.

Salanimeä Gnome käyttävä Archer-järjestelmän kuljettaja kertoo, että tykkiä ei tarvitse edes ajaa pois metsästä peltoaukealle ampumista varten.

– Miksi meidän pitäisi, kun se on kerran niin hyvin naamioitu? He [venäläiset] eivät ymmärrä, mistä tulitus tulee, Gnome kertoo.

Nopeimmillaan Archerit voivat ampua seitsemästä kahdeksan laukausta minuutista. Se on paljon tulivoimaa venäläisten niskaan.

– Jokainen laukaus tuo aina tyydytystä, sillä tiedämme taistelevamme vihollista vastaan, tiivistää erään Archer-yksikön komentaja Vadyk.

Haasteita tuovat vihollisen droonit. Siksi kuljettajan, komentajan ja tykkimiehen lisäksi Archereiden mukana on nykyään droonihaulikolla varustettu sotilas sekä elektronisen sodankäynnin järjestelmiä käyttävä pioneeri.

Archerit ovatkin osoittautuneet Ukrainalle arvokkaiksi työkaluiksi. Esimerkiksi Kurskissa kolme Archeria onnistui pysäyttämään 18 venäläisen panssarin hyökkäyksen. Yksi toisensa jälkeen panssarit tuhottiin.

– Adrenaliini virtasi, Archer-yksikön komentaja tiivistää.

Archer-yksikön tykit on nimetty niiden ruotsalaisten kouluttajien mukaan, jotka opettivat ukrainalaissotilaat käyttämään niitä. Nimet ovat eräänlainen kunnianosoitus ruotsalaisille, jotka nimien myötä tavallaan taistelevat edelleen ukrainalaisten rinnalla.

– Voimme sanoa, että Amanda, Alice, Matilda, Hugo, Andre, Ulf, Joel, Andre kaikki tuhoavat miehittäjiä, eräs sotilas naurahtaa.

– Kunnia Ruotsille. Todella, kunnia Ruotsille.