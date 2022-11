Ruotsin puolustusministeri: Aseellista tukea Ukrainalle lisätään

Ruotsin uusi puolustusministeri Pål Jonson lupaa Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Ukrainalle annettavaa tukea lisätään.

Hän kertoo saaneensa puolustusvoimilta erilaisia vaihtoehtoja, joita hallituksessa parhaillaan pohditaan. Ukraina on toivonut Ruotsilta muun muassa Archer-tykistöjärjestelmää.

Jonsonin mukaan ensin on analysoitava tarkasti, miten tuki vaikuttaa Ruotsin omiin puolustuskykyihin. Hallituksen on myös varmistuttava siitä, että ukrainalaiset pystyvät kouluttautumaan käyttämään Ruotsilta saatua puolustuskalustoa, ja että se ei leviä rintamalta vääriin käsiin.

– Mutta hallituksen aikomus on hyvin selvä. Poliittista, sotilaallista ja taloudellista tukea Ukrainalle on tarkoitus lisätä, ja siihen sisältyy kehittyneempiä asejärjestelmiä, puolustusministeri sanoo.

Ukrainalaiset taistelevat Jonsonin mielestä ruotsalaisten ja kaikkien eurooppalaisten turvallisuuden puolesta.

– Sanon yleensä, että on moraalisesti oikein tukea Ukrainaa, jotta heillä on mahdollisuus puolustaa itseään sotilaallisesti. Mutta viime kädessä kyse on sijoituksesta omaan turvallisuuteen, jossa myös Ruotsin keskeinen etu on se, että Ukraina säilyy itsenäisenä valtiona ja voi palauttaa alueellisen koskemattomuutensa. Ukrainan turvallisuus on sidoksissa koko Euroopan turvallisuusjärjestykseen.

Puolustusministeri kertoo, että Ruotsin porvarihallitus aikoo nostaa puolustusbudjetin 1,4 prosentista 2 prosenttiin jo vuoteen 2026 mennessä. Aiemmin määrärahan nosto oli tarkoitus tehdä vuoteen 2028 mennessä.

Korotus tehdään puolustusministerin mukaan siitäkin huolimatta, että uusimpien ennusteiden mukaan Ruotsin talous on ajautumassa taantumaan.

– Hallitus on vakaasti sitä mieltä, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat ydintehtäviä ja erittäin korkealla prioriteeteissa.