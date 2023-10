Ruotsin poliisi poikkeusvalmiuteen

Ruotsin poliisi on asetettu valtakunnalliseen poikkeusvalmiuteen. Asiasta kertoo maan yleisradioyhtiö SVT.

Virallisesti kyse on ”kansallisesta poikkeustapahtumasta”. Poikkeustilan aikana poliisi keskittää johtoaan ja saa työhönsä lisäresursseja viime aikoina lisääntyneen jengiväkivallan hillitsemiseksi.

Poliisijohtaja Per Engströmin mukaan työssä on kyse resurssien kohdentamisesta ja poliisin työn koordinoinnista, mutta myös yhteistyö muiden viranomaisten, kuten Ruotsin puolustusvoimien, kanssa pohjautuu uuteen valtakunnalliseen erikoistapahtumaan.

Jengiväkivalta on lisääntynyt merkittävästi Ruotsissa viime aikoina. Ruotsissa on tänä vuonna ollut noin 260 ampumavälikohtausta eli ammuskeluja tapahtuu lähes joka päivä. Jengiläisten tekemiä räjähdysiskuja on tapahtunut noin 130.