Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ruotsin pääministeri tulistui Viktor Orbánille

  • Julkaistu 15.09.2025 | 13:56
  • Päivitetty 15.09.2025 | 14:12
  • Ruotsi, Viktor Orban
Ulf Kristersson syyttää unkarilaista kollegaansa valehtelusta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Unkarin pääministeri Viktor Orbán levittää valheita.

Kristersson on tulistunut Orbánin sosiaalisessa mediassa jakamasta videosta. Siinä Orbán muun muassa väittää, että Ruotsissa yli 280 alaikäistä tyttöä on pidätetty murhasta.

– Ruotsin hallitus luennoi meille oikeusvaltioperiaatteesta. Samaan aikaan Die Weltin artikkelin mukaan rikollisverkostot käyttävät ruotsalaisia ​​lapsia hyväkseen tappajina ja tietävät, ettei järjestelmä tuomitse. Maa, joka kerran tunnettiin järjestyksestä ja turvallisuudesta, on nyt romahtamassa, Orbán kirjoittaa X-palvelussa Ruotsista.

Ulf Kristersson on vastannut Orbánille.

– Nämä ovat törkeitä valheita. Ei ole yllättävää, että ne tulevat mieheltä, joka itse purkaa oikeusvaltioperiaatetta omassa maassaan, Ruotsin pääministeri kirjoittaa X:ssä.

Orbánin johtaman Fidesz-puolueen kannatus on laskussa.

– Orbán on epätoivoinen tulevien Unkarin vaalien edessä, Ruotsin pääministeri Kristersson kuittaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)