Ruotsin pääministeri tulistui Viktor Orbánille

Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Unkarin pääministeri Viktor Orbán levittää valheita.

Kristersson on tulistunut Orbánin sosiaalisessa mediassa jakamasta videosta. Siinä Orbán muun muassa väittää, että Ruotsissa yli 280 alaikäistä tyttöä on pidätetty murhasta.

– Ruotsin hallitus luennoi meille oikeusvaltioperiaatteesta. Samaan aikaan Die Weltin artikkelin mukaan rikollisverkostot käyttävät ruotsalaisia ​​lapsia hyväkseen tappajina ja tietävät, ettei järjestelmä tuomitse. Maa, joka kerran tunnettiin järjestyksestä ja turvallisuudesta, on nyt romahtamassa, Orbán kirjoittaa X-palvelussa Ruotsista.

Ulf Kristersson on vastannut Orbánille.

– Nämä ovat törkeitä valheita. Ei ole yllättävää, että ne tulevat mieheltä, joka itse purkaa oikeusvaltioperiaatetta omassa maassaan, Ruotsin pääministeri kirjoittaa X:ssä.

Orbánin johtaman Fidesz-puolueen kannatus on laskussa.

– Orbán on epätoivoinen tulevien Unkarin vaalien edessä, Ruotsin pääministeri Kristersson kuittaa.