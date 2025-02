Ruotsin pääministeri: Tavallinen koulupäivä kääntyi kauhuksi

Ruotsin poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että noin kymmenen ihmistä on kuollut Örebron kouluammuskelussa, kertoo yleisradio SVT.

Poliisin mukaan kuolleiden tunnistaminen on yhä kesken, joten uhreista ei tässä vaiheessa anneta lisätietoja. Ampumisessa haavoittuneiden määrää poliisi ei ole vielä vahvistanut.

Tekijä on poliisin mukaan yksi kuolleista. Henkilö ei ole poliisille aiemmin tuttu. Hänen uskotaan toimineen yksin.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on kommentoinut viestipalvelu X:ssä ampumista ja välittänyt surunvalittelunsa.

– Ajatukseni ovat uhrien ja heidän omaistensa luona. Tämä on erittäin tuskallinen päivä koko Ruotsille. Ajatukseni ovat myös kaikkien niiden luona, joiden tavallinen koulupäivä kääntyi kauhuksi, Kristersson kirjoitti X:ssä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kuvaillut tekoa kauhistuttavaksi.

– Tänä pimeänä hetkenä seisomme Ruotsin kansan rinnalla. Ajatuksemme ovat uhrien luona, ja toivomme heille voimia ja pikaista paranemista, hän kirjoittaa X:ssä.

What happened today in Örebro is truly horrifying.

Such violence and terror have no place in our societies—least of all in schools.

In this dark hour, we stand with the people of Sweden.

Our thoughts are with the victims, and we wish them strength and a swift recovery. https://t.co/Z8XaHDfZBy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2025