”Ruotsin on reagoitava” – terrorismitutkijan mukaan Iran on ottanut maan juutalaiset kohteekseen

Iranilainen pariskunta suunnitteli kolmen Ruotsissa asuvan juutalaisen murhaamista. Asia nousi julkisuuteen Ruotsin yleisradion Ekot-ohjelman paljastuksen myötä.

Iranilainen pariskunta on karkotettu maasta vuonna 2022. Heitä vastaan ei nostettu syytteitä, sillä riittävää näyttöä ei saatu kerättyä.

Tapaus on herättänyt voimakasta keskustelua, ja Ruotsin hallitusta on arvosteltu liian ”leväperäisestä toiminnasta”. Ruotsalaisen Dagens Nyheterin haastatteleman terrorismitutkija Magnus Ranstorpin mukaan Ruotsin on nyt reagoitava voimakkaasti esiin tulleisiin tietoihin.

Iran-asiantuntija Arvin Khoshnood uskoo, että Iranin suunnitelmissa murhata Ruotsin juutalaisia on osittain kyse kostosta Israelille.

– Jos olet juutalainen ja työskentelet juutalaisen asian puolesta, Iran pitää sinua automaattisesti juutalaisena ja israelilaisena agenttina. Vaikka tätä yhteyttä ei ehkä ole tai se ei ole kovin selvä, se on Iranin ideologinen näkemys, hän sanoo DN:lle.

Myös Ranstorp on sitä mieltä, että murhissa olisi osittain kyse ”kostosta juutalaisille” Israelin ja Yhdysvaltojen toimien vuoksi.

Mikäli pariskunta olisi onnistunut murhien toteuttamisessa, se olisi Khoshnoodin mukaan ollut vahva pelottelusignaali.

Sekä Khoshnood että Ranstorp haluavat nyt Ruotsin reagoivan raportteihin, joiden mukaan Iran on ottanut kohteekseen juutalaisruotsalaiset.

– Kun Ruotsin juutalaisten murhasuunnitelma paljastuu, mikä johtaa ihmisten pidättämiseen, sen täytyy myös herättää voimakkaita reaktioita Ruotsin valtiolta Irania vastaan. Sitten teidän on unohdettava Ruotsin suhde Iraniin. Ulkoministeriön on korostettava tätä, mutta samalla on otettava huomioon Iranissa vangitut ruotsalaiset, Ranstorp sanoo DN:lle.

– Ruotsin hallitus suhtautuu Iranin hallintoon uskomattoman heikolla tavalla. Hallinto tulkitsee sen heikkouden merkiksi. Ruotsilla on ollut EU:ssa mahdollisuutensa julkistaa ja arvostella Irania juutalaisten murhasuunnitelmista Ruotsissa, mutta se ei ole tehnyt sitä julkisesti, Khoshnood sanoo.

DN kysyy terrorismitutkijalta myös, millaisen uhan Iranin turvallisuuspalvelu muodostaa ruotsalaiselle yhteiskunnalle.

– Ruotsi on mielenkiintoinen maa, joka perustuu täällä olevaan ydinteknologian tuntemukseen, mutta myös aktiiviset iranilaiset maanpakolaiset herättävät kiinnostusta. Juutalaiset kohteet, Israelia tukevat ihmiset ja amerikkalaiset kohteet Ruotsissa kiinnostavat myös Irania, Khoshnood sanoo.

