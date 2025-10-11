Ruotsin oikeistoblokissa repesi riita – ”Käsittämätöntä”

Liberaalit eivät tahdo Ruotsidemokraatteja jatkossakaan mukaan mahdolliseen porvarihallitukseen, liberaalien puoluehallitus päätti yksimielisesti perjantaina. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Ilmoitus on hiertänyt välejä Ruotsia vuodesta 2022 johtaneen oikeistoblokin sisällä, sillä hallitukseen pääseminen on Ruotsidemokraattien ehto porvariyhteistyön jatkumiselle seuraavien, vuoden 2026 valtiopäivävaalien jälkeen.

Maahanmuuttokriittiset Ruotsidemokraatit olivat vuosien ajan poliittisessa paitsiossa, mutta vuoden 2022 vaalien jälkeen oikeistoblokin suurimmaksi noussut puolue on toiminut Ulf Kristerssonin hallituksen tukipuolueena. Ruotsidemokraateilla ei ole ministerinsalkkuja, mutta puolue on ollut mukana laatimassa hallituksen ohjelmaa ja valtioneuvoston kansliassa työskentelee poliittisia virkamiehiä myös Ruotsidemokraateista. Puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson on kuitenkin tehnyt selväksi puolueen tavoittelevan hallituspaikkaa seuraavien vaalien jälkeen.

Ilman Ruotsidemokraatteja Kristerssonin hallituksen muodostavat moderaatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit jäävät kauas enemmistöstä.

Suhtautuminen Ruotsidemokraatteihin on vaikea kysymys etenkin liberaaleille, joilta on pitkään perätty virallista kantaa tukipuolueen hallituspyrkimyksiin. Perjantaina puolue perusteli kielteistä päätöstään muun muassa Ruotsidemokraattien sopimattomalla käytöksellä. Ilmoitus on herättänyt kritiikkiä niin Ruotsidemokraattien kuin porvarillisten hallituskumppaneiden keskuudesta, SVT kertoo.

Mikäli oikeistoblokilla on valtiopäivillä enemmistö vuoden 2026 vaalien jälkeen, ei porvarihallitusta synny ilman Ruotsidemokraattien mukaantuloa, Jimmie Åkesson julisti perjantaina, kuvaillen liberaalien linjausta ”käsittämättömäksi”. Mikäli liberaalit eivät peräänny vaatimuksestaan, ovat vaihtoehdot valtiopäivävaalien jälkeen Åkessonin mukaan joko punavihreä hallitus tai uudet vaalit.

– Seuraavien vaalien jälkeen Ruotsidemokraatit ovat joko hallituspuolue tai täydellisessä oppositiossa, Åkesson ilmoitti viestipalvelu X:ssä.

Svenska Dagbladetin mukaan liberaalien ilmoitus on herättänyt raivoa myös pääministeripuolue moderaateissa. Liberaalien kannatus on mielipidemittauksissa painunut alle valtiopäivien neljän prosentin äänikynnyksen, ja siinä missä moderaattien intressissä oli aikaisemmin pelastaa hallituskumppaninsa, on tavoitteena nyt ”ajaa heidät alas nollaan prosenttiin”, puoluelähde kertoo.

Moderaattien puheenjohtaja, pääministeri Ulf Kristersson kommentoi porvariblokin tilaa SVT:lle lauantaina. Kristerssonin mukaan yhteistyö hallituspuolueiden ja Ruotsidemokraattien välillä on sujunut erinomaisesti, ja hän sanoo suhtautuvansa yksittäisten puolueiden ulostuloihin ”varauksella”.

– Jos me saamme äänestäjiltä luottamuksen jatkaa Ruotsin laittamista kuntoon, niin pystyn muodostamaan hyvän hallituksen myös seuraavien vaalien jälkeen. Tästä olen täysin varma, pääministeri sanoi.