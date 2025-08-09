Ruotsin demarinuoret haluaa irti Natosta – emopuolue ärähti

Ruotsin sosiaalidemokraattien nuorisojärjestö SSU haluaa maan eroavan puolustusliitto Natosta, kertoo Expressen.

SSU päätti linjasta viikonloppuna pidetyssä liittokokouksessaan. Tuoreen puheenjohtajan Moska Hassasin mukaan Yhdysvaltoihin ei voi enää Donald Trumpin valinnan myötä luottaa.

– Liittokokouksen päätös erota Natosta perustuu siihen, että haluamme mieluummin nähdä tiiviimpää sotilasyhteistyötä EU:n sisällä, Hassas kommentoi.

Myös tehtävänsä jättävä puheenjohtaja Lisa Nåbo oli Nato-vastaisen linjan puolella.

– Tulevaisuudessa, jossa Donald Trump tai joku muu republikaani on presidentti, Yhdysvallat ja Nato eivät pysty ja halua auttaa meitä, Nåbo kommentoi.

SSU:n näkemys ei kuitenkaan miellyttänyt emopuoluetta. Sosiaalidemokraattien ulkopoliittisten asioiden tiedottajan ja valtiopäivien ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Morgan Johanssonin mukaan demarinuorten näkemyksillä ei juuri ole kannatusta.

– Vaikutelmani on, että Nato-jäsenyydelle on erittäin vahva tuki, joka vahvistettiin viime keväänä puoluekokouksessa, Johansson huomautti.

– Koko [puolueohjelman] ulkopoliittinen osuus hyväksyttiin ilman äänestystä.

Johansson ei usko, että SSU:n kanta tulee aiheuttamaan vahinkoa sosiaalidemokraateille tulevissa vaaleissa. Hän huomauttaa, että SSU on aina vastustanut Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Sosiaalidemokraattien ulkopuolella SSU:n kanta on kuitenkin herättänyt hämmästystä.

– Täytyy ihmetellä, millä planeetalla SSU elää. Natosta lähteminen pelaisi suoraan Vladimir Putinin käsiin, kommentoi pääministeripuolue moderaattien nuorisojärjestön puheenjohtaja Douglas Thor.