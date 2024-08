Ruotsin asevoimat lisää Black Hawkien lentoaikaa 50 prosentilla

Ruotsin asevoimat muokkaa UH-60M Black Hawk (Helikopter 16) -helikoptereitaan lisätäkseen niiden lentoaikaa noin 50 prosenttia. Tämä saavutetaan integroimalla kopterin matkustamoon 750 litran lisäpolttoainetankin ja sen vaatimat putket ja elektroniikan.

Muokkaus Ruotsin asevoimien Helikopterilennoston 15:een Black Hawkiin valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yhdysvaltain maavoimat on osallistunut muokkausohjelmaan lähettämällä henkilökuntaa Ruotsiin.

– Monta helikopteria on jo muokattu, ja ne käyttävät lisäpolttoainejärjestelmää hyvin tuloksin. Nyt viemme työn päätökseen koko Helikopter 16 -laivastossa. Järjestelmä on käytössä monessa muussakin maassa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Meille on suuri etu saada käyttää heidän konfiguraatiotaan, koska Yhdysvaltain maavoimat voi tällä tavoin vastata integraatiosta ja lentokelpoisuudesta, sanoo Per Johnsson, Helikopter 16:n tekninen johtaja.

Ruotsi otti muokkauksen ensi kertaa käyttöön Afrikan Malin kansainvälisessä operaatiossa, joka päättyi vuonna 2022. Lisää toimintamatkaa tarvittiin maan pitkien välimatkojen takia. Ruotsin Helikopterilennostolla on 15 UH-60M-kopteria, jotka toimitettiin vuonna 2012.

Ruotsin pyyntö hankkia niiden vahvistukseksi 12 UH-60M-kopteria lisää hyväksyttiin Yhdysvaltain ulkoministeriössä viime keväänä. Yhteensä noin 900 miljoonan dollarin (825 miljoonan euron) kaupan hyväksyntä sisältää muun muassa 30 T700-GE-701D-moottoria, joista 24 asennettuina, ja 17 AN/AAR-57-ohjusvaroitusjärjestelmää. Ruotsi haluaa koptereihin myös tutka- ja laservaroittimet, ballistisen suojauksen sekä sisäiset lisäpolttoainesäiliöt.

Hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Ruotsi päätti hylätä suunnitellun NH90-meritoimintakopterien hankinnan NHIndustriesilta. Vaikka ei olekaan selvää, miten UH-60M-kopterit pystyvät täyttämään meritoimintakoptereille suunnitellut tehtävät, Ruotsin hallitus päätti edetä niiden hankinnassa tavoitteena parantaa asevoimien pelotekykyä nykyisiä ja tulevia uhkia vastaan.