Ruotsin Amnestyn perustaja erosi Ukraina-raportin takia

Amnestyn Ruotsin toimiston perustaja Per Wästberg on ilmoittanut eroavansa tehtävästään Amnestyn julkaiseman kohuraportin vuoksi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi viime viikolla raportin, jossa syytetään Ukrainan asevoimia siviilien hengen vaarantamisesta, kun ukrainalaisjoukot ovat perustaneet sotilastukikohtia asutusalueille, mukaan lukien kouluihin ja sairaaloihin.

Useat poliitikot ja asiantuntijat ovat arvostelleet raporttia kovin sanoin Venäjää myötäileväksi ja Venäjän disinformaatiota toistavaksi.

Amnestyn Ukrainan toimiston päällikkö Oksana Pokalchuk ilmoitti viime viikonloppuna eroavansa tehtävästään raportin vuoksi.

“I have now been a member for almost sixty years. It is with a heavy heart that I, in view of Amnesty's statements on the war in Ukraine, end a long and rewarding commitment,” Per Wästberg said.

