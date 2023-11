Ruotsidemokraatit vahvistavat asemiaan – kaksi puoluetta tippumassa Ruotsin valtiopäiviltä

Ruotsidemokraatit ovat Ruotsin hallitusblokin selvästi suurin puolue, uutisoi Svenska Dagbladet. Perjantaina julkaistussa ja loka-syyskuun aikana suoritetussa Svd/Novuksen mielipidekyselyssä Ruotsidemokraattien kannatus on noussut 22,1 prosenttiin, pääministeripuolue moderaattien suosion ollessa nyt 17,4 prosenttia. Kärkisijaa kyselyssä pitävät ex-pääministeri Magdalena Anderssonin johtamat sosiaalidemokraatit, joiden kannatus on 37,8 prosenttia.

Jos valtiopäivävaalit pidettäisiin nyt, kasvattaisivat niin sosiaalidemokraatit kuin Ruotsidemokraatit suosiotaan syyskuun 2022 vaaleista. Pääministeri Ulf Kristerssonin moderaateille gallup enteilee pienoista tappiota, mutta kysely on erityisen synkkää luettavaa moderaattien hallituskumppaneille liberaaleille ja kristillisdemokraateille. Puolueista kumpikaan ei kyselyssä ylittänyt valtiopäivien neljän prosentin äänikynnystä.

Porvariblokin suosioksi kysely mittasi 45 prosenttia, opposition punavihreitä kannatti taas 53,9 vastaajista. Ruotsalaisen politiikan ennustettavuutta heikentää pienpuolueiden alhainen kannatus, sillä myös opposition ympäristöpuolue ja keskusta tasapainottelevat neljän prosentin äänikynnyksellä.

Ruotsidemokraatit lähestyvät Svd:n mukaan nyt kaikkien aikojen kannatushuippuaan, joulukuussa 2019 mitattua 24 prosenttia. Puolue on viime vuoden vaaleista lähtien porvariblokin suurin ja valtiopäivien toiseksi suurin, mutta hallitukseen Ruotsidemokraatteja ei otettu. Hallituksen tukipuolueen asema ei kuitenkaan ole kannatusta heikentänyt, ja Expressenin mukaan Ruotsidemokraatit valmistautuvat nyt tosissaan hallitusvastuuseen seuraavien vaalien jälkeen. Jos porvariblokki on suurin ja Ruotsidemokraatit blokin suurin puolue myös seuraavien vaalien jälkeen, on puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson varteenotettava pääministeriehdokas, puolueesta kerrotaan lehdelle.

Vaikka muut porvaripuolueet suhtautuvat ajatukseen Åkessonin pääministeriyydestä torjuvasti, ovat Ruotsidemokraatit jo aloittamassa tulevien valtiosihteerien ja avustajien kouluttamisen hallitusvastuuta silmällä pitäen, Expressen kertoo.