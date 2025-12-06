Ruotsi varoittaa venäläisistä sukellusveneistä – ”Lähes viikoittain”

Ruotsin laivasto kohtaa venäläisiä sukellusveneitä lähes viikoittain Itämerellä, Ruotsin merivoimien operaatiopäällikkö Marko Petkovic kertoo brittiläiselle The Guardianille. Lisää on komentajan mukaan tulossa, sillä Pietarin ja Kaliningradin telakoilta valmistuu vuosittain uusi Kilo-luokan sukellusvene.

Vastauksena Venäjän uhkaan Ruotsin on kasvatettava laivastonsa kokoa, upseeri sanoo.

– Kun Ukrainaan lopulta saadaan tulitauko tai aselepo, voi arvioida – ja näin me arvioimme – Venäjän vahvistavan läsnäoloaan tällä alueella, Petkovic sanoo.

Haastattelussa Petkovic kommentoi myös Suomessa huolta herättäneen Venäjän varjolaivaston toimintaa Itämerellä. Varjolaivaston alusten käyttämistä esimerkiksi droonien laukaisuun ei voi ruotsalaisupseerin mukaan poissulkea.

– Varjolaivasto itsessään ei ole sotilaallinen ongelma, mutta sillä voi olla meihin vaikutusta sotilaallisesta näkökulmasta.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat erityisen riippuvaisia Itämeren vedenalaisesta infrastruktuurista, Petkovic toteaa. Naton Baltic Sentry-operaation alettua tammikuussa epäilyttävä kaapelirikkoja ei kuitenkaan ole tapahtunut hänen mukaansa ollenkaan.

– Ensinnäkin se osoittaa, että liittouma ja sen yhteenkuuluvuus toimii. Ja että me tiivistämme rivejämme tiettyä uhkaa vastaan. Baltic Sentry on todistanut sen. Olivatpa tapaukset sitten valtioiden orkestroimia, huonoa merimiestaitoa tai jotain siltä väliltä, ​​on kauppalaivasto nyt tietoisempi siitä, että vesillämme liikuttaessa tulee olla hieman varovaisempi, ruotsalainen sanoo.