Ruotsista on tullut virallisesti Naton 32. jäsenmaa.

Maan pääministeri Ulf Kristersson luovutti Ruotsin liittymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministerille Antony Blinkenille torstai-iltana Washington DC:ssä noin kello 18.30 Suomen aikaa. Samalla Ruotsista tuli virallisesti liittouman jäsen.

– Tervetuloa, Blinken kommentoi lyhyesti.

Blinkenin mukaan Ruotsin liittyminen Natoon tarkoittaa sitä, että liittoumasta tulee entistä vahvempi. Puheessaan hän myös muistutti, kuinka Ruotsin Nato-jäsenyys on seurausta Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Ulf Kristerssonin mukaan päivä on hyvin historiallinen.

– Ruotsi on nyt Naton jäsen.

Hänen mukaansa päätös liittoutua noin 200 vuoden sotilaallisen liittoutumattomuuden jälkeen on merkittävä askel.

Puheenvuorossaan Kristersson painotti, että tilanne Euroopassa ei ole ollut yhtä vakava toisen maailmansodan jälkeen. Hän mainitsi myös Venäjän uhan ja sanoi Nato-jäsenyyden tuovan turvaa Ruotsille. Samalla pääministeri vakuutti Ruotsin tuovan turvaa myös muille jäsenmaille.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä soittaneensa yhdessä Norjan pääministerin kanssa onnittelupuhelun Kristerssonille. Stubb on vierailulla Norjassa Naton harjoituksissa.

– Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy entisestään, Stubb kirjoittaa.

Ruotsia onnittelee myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

– Se on virallista, Ruotsi on nyt Naton 32. jäsen ja ottaa sille kuuluvan paikan pöydässämme. Stoltenbergin mukaan Ruotsin liittyminen tekee Natosta vahvemman ja Ruotsista sekä koko liittoumasta turvallisemman.

– Odotan innolla heidän lippunsa nostamista salkoon (Naton päämajan edessä Brysselissä) maanantaina.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) onnittelee Ruotsia Nato-jäsenyydestä.

– Tämä vahvistaa koko allianssin turvallisuutta. Historiallinen päivä.

Soitimme Norjan pääministeri @jonasgahrstore kanssa onnittelusoiton @SwedishPM Ulf Kristerssonille Nordic Response -harjoituksesta Pohjois-Norjasta. Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy entisestään. pic.twitter.com/AywWfXCx2E — Alexander Stubb (@alexstubb) March 7, 2024

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 7, 2024

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together. — SwedishPM (@SwedishPM) March 7, 2024