Runsas uiminen voi aiheuttaa koiralle ikäviä ongelmia

Kohtuus kannattaa kuitenkin muistaa, sillä runsas uiminen voi aiheuttaa lemmikille myös ikäviä terveysongelmia. Agria Eläinvakuutus kertoo tyypillisimmistä vaivoista, joita liiallinen vedessä olo voi aiheuttaa.

Useimmille koiranomistajille on selvää, että koiraa ei saa päästää uimaan tai juomaan vettä, jossa on sinilevää. Sinilevä on koiralle myrkyllistä, ja myrkytystila voi pahimmillaan johtaa eläimen menehtymiseen jopa tunnissa, ellei koira saa eläinlääkärihoitoa.

Sinilevämyrkytyksen oireet – levottomuus, tärinä ja oksentaminen – näkyvät usein jo ensimmäisen puolen tunnin aikana altistumisesta.

Agria Eläinvakuutuksen mukaan uiminen voi aiheuttaa koiralle myös muita ongelmia, vaikka sinilevää ei vedessä olisikaan. Koirat eivät aina osaa omaehtoisesti pitää taukoja vesileikeistään, joten uimisen määrää kannattaa rajoittaa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Jatkuvasti märkä turkki altistaa koiran ihotulehdukselle

Hot spot eli kostea ja märkivä ihotulehdus on yleinen vaiva erityisesti runsasturkkisilla roduilla. Hot spot -ihotulehdus ilmestyy usein äkillisesti ja on yleisin kesällä, kun koirat viettävät paljon aikaa vedessä eikä turkki pääse vesileikkien välillä kuivumaan kunnolla. Lievä hot spot voidaan hoitaa kotona, mutta usein vaiva vaatii eläinlääkärin hoitoa.

– Hot spotin yleisin oire on jatkuva tietyn kohdan raapiminen tai nuoleminen. Tulehtunut kohta voi myös olla kosketusarka, jopa kivulias. Turkki pitää leikata pois tulehtuneelta alueelta ja sen ympäriltä, jotta saadaan selville, kuinka laajalle tulehdus on levinnyt, Agria Eläinvakuutus kertoo tiedotteessa.

– Tulehtunut ihoalue kannattaa ensi alkuun puhdistaa ja taputella varovasti kuivaksi. Tämän jälkeen koira kannattaa viedä eläinlääkäriin tutkittavaksi. Koira ei saa raapia tai nuolla tulehtunutta ihoaluetta, joten tulehduskohta on hyvä suojata.

Vesihäntä on yleinen vaiva paljon uivilla koirilla

Vesihäntä on hännänjuuren hermojen tulehdus. Tulehdus aiheutuu koiran takaosan altistuessa pitkään kylmälle. Suomessa vesistöt lämpenevät usein hitaasti, ja etenkin merivesi voi vielä heinäkuussakin olla kohtuullisen kylmää.

Vesihäntä on koiralle kivulias. Koiran häntä ja takapää ovat kosketusarkoja ja koiran voi olla vaikea istuutua alas. Häntä roikkuu yleensä velttona alaspäin. Narttukoiran voi olla tulehduksen vuoksi vaikea virtsata.

Vesihäntä häviää useimmiten itsestään muutamassa päivässä, kun annat koiran levätä ja huolehdit, että koira pysyy lämpimänä ja kuivana. Jos koiralla on kovia kipuja, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

– Sekä vesihäntä että hot spot uusiutuvat helposti. Paras lääke välttää ikävä tulehduskierre on ennaltaehkäisy. Jos koirasi on innokas uimari, huuhtele turkki aina rantapäivien jälkeen, kuivaa koira huolellisesti ja rajoita vesileikkien määrää, Agria Eläinvakuutus kertoo.