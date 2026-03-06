Runsas punaisen lihan syöminen lisää vakavan sairauden riskiä jopa 50 prosenttia

Runsas punaisen lihan syöminen voi kasvattaa riskiä sairastua tyypin kaksi diabetekseen. Riski on jopa 1,5-kertainen verrattuna niihin, jotka eivät syö lihaa juuri ollenkaan. Asia ilmenee tuoreesta British Journal of Nutrition -tiedejulkaisussa julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui yli 34 700 aikuista ihmistä. Tutkijat seurasivat heidän elintapojaan ja terveystietojaan vuosien 2003–2026 aikana.

Tutkijat havaitsivat, että runsas prosessoidun punaisen lihan kulutus lisäsi diabeteksen riskiä 47 prosentilla. Prosessoimattoman lihan kulutus lisäsi sairastumisen riskiä 24 prosentilla.

Sairastumisen riskiä voi pienentää vähentämällä lihankulutusta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen tutkimus, jossa kiinnitetään huomiota punaisen lihan ja erityisesti prosessoitujen lihatuotteiden terveyshaittoihin. Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että runsas prosessoitujen lihatuotteiden syöminen voi lisätä merkittävästi esimerkiksi suolistosyövän riskiä.

Suomessa voimassa olevien ravitsemussuositusten mukaan punaista lihaa ja prosessoituja lihatuotteita saisi syödä enintään 350 grammaa viikossa. Se vastaa noin yhtä makkarapakettia viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Heli Kuusipalo totesi aiemmin Verkkouutisille, että suuri osa suomalaisista syö edelleen liikaa lihatuotteita suosituksiin nähden.

– Meillä ei suinkaan ole täyskieltoa syödä makkaroita, mutta 93 prosenttia miehistä syö suosituksia enemmän. Tällä hetkellä suomalainen mies syö keskimäärin 760 grammaa punaista lihaa ja makkaroita viikossa. Naisilla vastaava luku on 390 grammaa eli osa naisistakin syö liikaa punaista lihaa ja makkaroita, Kuusipalo kertoi aiemmin VU:lle.