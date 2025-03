Rubikon-eliittiyksikkö saattoi ratkaista taistelun Kurskista

Venäjä kokosi jo viime marraskuussa noin 40 000 sotilaan osaston ukrainalaisten työntämiseksi pois Kurskin alueelta. Eteneminen oli kuitenkin pitkään hidasta, ja hyökkäykseen lähetetyt yksiköt kärsivät mittavia tappiota.

Tilanne kääntyi Kremlin eduksi helmikuun lopulla, jolloin Ukrainan puolustuslinja mureni useista eri kohdista. Kurskin alueelle sijoitettujen yksiköiden huoltoyhteydet olivat heikentyneet jo pidemmän aikaa jatkuvien FPV-räjähdelennokki-iskujen vuoksi. Sudzhan kaupunkiin johtavan maantien varrelle oli pystytetty drooneilta suojaavia verkkoja, mutta työtä ei saatu ajoissa loppuun.

Tuoreimpaan hyökkäykseen lähetettiin Venäjän merijalkaväen 177. rykmentin, laivaston 810. jalkaväkiprikaatin ja 11. maahanlaskuprikaatin lisäksi suuri määrä pohjoiskorealaisia joukkoja.

Mahdollisesti ratkaiseva muutos oli Forbesin mukaan venäläisen eliittiyksikön siirto Kurskin rintamalle. Miehittämättömiin ilma-aluksiin erikoistunut Rubikon-ryhmä on varustettu elektronisen sodankäynnin laitteilla, jotka pystyvät häiritsemään vastapuolen drooniyhteyksiä yli 20 kilometrin päästä.

FDD-järjestön tutkija John Hardien mukaan sen kalustossa on suuri määrä erityyppisiä hyökkäyslennokkeja. Viime elokuussa muodostetun yksikön toimintaa on esitelty venäläismedioissa ja sosiaalisessa mediassa.

Analyytikko Andrew Perpetuan mukaan Ukrainan huoltoyhteydet Kurskissa kärsivät mittavia tappioita droonihyökkäyksissä. Rubikonin julkaisemilla videoilla näytettiin kymmeniä tuhoutuneita ajoneuvoja, joiden joukossa oli MaxxPro-panssariajoneuvoja ja Bradley-rynnäkkövaunuja. Eliittiyksikön tarkasta rakenteesta on esitetty vaihtelevia arvioita.

– On epäselvää, toimivatko he yhtenä drooniyksikkönä, suurena keskitettynä joukkona, vai keräävätkö he videoita monilta eri drooniryhmiltä. Se tiedetään, että Rubikon keskittyy kolmeen pääalueeseen: Kurskiin, Pokrovskiin ja Velyka Novosilkaan. Kaikkein intensiivisimmät ja tuhoisimmat operaatiot ovat olleet Kurskissa, Perpetua kirjoitti viestipalvelu X:ssä aiemmin maaliskuussa.

Kehittyneitä taktiikoita käyttävät Rubikonin droonioperaattorit ottavat usein kohteekseen 100–300 metrin osuuden maantiestä, jota vastaan kohdistetaan suuri määrä lennokkeja. Ne saattavat iskeytyä samanaikaisesti ajoneuvon etu-, taka- ja sivupanssariin. Osa lennokeista jätetään tielle ja räjäytetään miinojen lailla ajoneuvojen kulkiessa niiden yli.

Eliittiyksikön droonit ovat osoittautuneet huomattavan vastustuskykyisiksi elektroniselle häirinnälle.

– Vaikka he käyttävät pääosin tavanomaisia FPV-drooneja ja erityisesti pimeänäkölaitteilla varustettuja variantteja, niin ne vaikuttavat olevan immuuneja yleisimmille elektronisille vastatoimille. Tämä tekee niistä käytännössä tehokkaampia kuin valokuitudroonit, joita on vaikeampi häiritä, mutta jotka ovat kömpelöitä, analyytikko sanoo.