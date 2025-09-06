Verkkouutiset

Silta tuhoutui kokonaan räjähdyksessä. / HolodniyYar_93ombr / Telegram

Robotti vei räjähteet perille, venäläisten huoltotie tuhoutui

Laitteen kuljettama lasti laukaistiin erillisellä lennokilla.
Ukraina ja Venäjä kehittävät vauhdilla erilaisia kauko-ohjattavia laitteita, jotka voivat jatkossa tukea yhä laajemmin maavoimien toimintaa.

Pieni määrä maarobotteja on ollut jo rintamakäytössä ammuskuljetuksissa, evakuoinneissa ja jopa suorissa hyökkäyksissä. Ne helpottavat kuljetuksia etulinjan lähellä, jossa räjähdedroonien uhka on jatkuvasti läsnä.

Ukrainan 93. prikaati on julkaissut tuoreen videon operaatiosta, jossa Alter Ego -niminen robottijärjestelmä varustettiin räjähteillä ja lähetettiin kohti venäläisjoukkojen asemia.

Laite ohjattiin suoja-asemana ja huoltotarvikkeiden kuljetusväylänä käytetylle sillalle. Ukrainalaiset lähettivät perään videolinkillä ohjattavan FPV-droonin, jonka osuma laukaisi suuren räjähdelastin. Koko sillan kerrotaan tuhoutuneen räjähdyksessä.

Maarobotti lähti yöllä salaiselle rintamatehtävälle (VU 1.9.2025)

