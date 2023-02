Roamingista voi koitua yllättävä lisälasku

Ulkomaille matkustaessa kotimainen puhelinliittymä toimii paikallisen operaattorin verkossa, mitä kutsutaan verkkovierailuksi eli roamingiksi. Siltä varalta, että roamingiin liittyvät ohjeistukset ovat päässeet unohtumaan, DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan on koonnut matkailijan muistilistan huolettomaan nettisurffailuun ulkomailla.

– Ennen matkaa kannattaa ladata lomakohteen alueen kartat puhelimeen, jottei tiedonsiirtoyhteyttä tarvitse tuhlata karttojen käyttämiseen ulkomailla. Myös matkalukemiset ja leffat on syytä ladata laitteille jo ennen matkaa, hän opastaa.

– Ennen matkaa kannattaa myös kirjoittaa asiakaspalvelun numeron ylös, sillä sitä kannattaa säilyttää muuallakin kuin puhelimen kontaktitiedoissa siltä varalta, että puhelin katoaa tai varastetaan. Siksi onkin hyvä idea kirjoittaa numero paperilapulle ja säilyttää sitä esimerkiksi lompakossa, Kamtsan kertoo.

Esivalmisteluna kannattaa säätää puhelimen roaming-asetukset kuntoon. Jos haluaa estää dataverkkovierailun kokonaan, puhelimen asetuksista voi yleensä asettaa dataroamingin eston.

Silloin puhelimella ei pääse ulkomailla mobiiliverkon kautta käyttämään tiedonsiirtoa vaativia sovelluksia, esimerkiksi sähköpostia tai karttapalveluja. Myöskään pikaviestisovellukset ja kuva- tai videoviestien lähettäminen tai vastaanotto eivät onnistu. Kun dataroaming on estetty, tiedonsiirto on mahdollista vain WiFi-verkoissa.

– Jos matka suuntautuu EU- tai ETA-maihin, puhelut ja tekstiviestit veloitetaan kotimaan hinnalla ilman roaming-lisämaksuja. EU:n ulkopuolella puheluiden, viestien ja tiedonsiirron hinnat eivät ole säänneltyjä, joten hinnat kannattaa tarkistaa etukäteen, Kamtsan vinkkaa.

Datapaketeista kymmenen gigatavua riittää useimmalle suomalaiselle varmasti reissuun. Esimerkiksi kymmenen tunnin nettiselailu kuluttaa keskimäärin 1,5 gigatavua. Ainoastaan videoiden katsomisen kanssa on hyvä olla tarkkana, sillä HD-tasoisen videon katsominen saattaa kuluttaa tunnissa 2,5 gigatavua dataa.

WiFiä kannattaa hyödyntää myös puheluihin

– Videoita kannattaakin katsella majoituspaikan tai paikallisen kahvilan tarjoamassa WiFi-verkossa. Ilmaisia langattomia verkkoja löytyy yleensä hotelleista, ravintoloista ja lentokentiltä. Julkisiin langattomiin verkkoihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, koska niissä on korostunut haavoittumisriski. Yhteys kannattaa aina suojata VPN-palvelulla. Myös WiFi-puheluita kannattaa hyödyntää, Kamtsan sanoo.

DNA:lla on roaming-sopimus runsaan 300 operaattorin kanssa lähes 180 maassa eri puolilla maapalloa.

– Esimerkiksi kaikilla DNA:n liittymillä on automaattisesti Datarajoitus ulkomailla -lisäpalvelu, eli EU:n asetuksen mukainen roaming-tiedonsiirron saldoraja, joka varmistaa, ettei laskulle tule yllätyksiä. Palvelu suojaa yllättäviltä laskuilta lähettämällä muistutustekstiviestin, kun saldorajasta on käytetty 80 prosenttia, ja katkaisemalla tiedonsiirtoyhteyden ulkomailla saldorajan täyttyessä. Palvelun oletusarvoinen saldoraja on 60 euroa laskutuskaudessa, ja rajaa voi halutessaan muuttaa sopivammaksi DNA:n asiakaspalvelussa, Kamtsan kertoo.