Risto E.J. Penttilä MTV:llä: Moskovassa kovasti pelätään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin Etelä-Koreassa. Huipputapaamisen jälkeen Trump sanoi Xin suostuneen työskentelemään yhdessä Yhdysvaltojen kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi.

– Me aiomme tehdä yhteistyötä, Trump sanoi Time-lehden mukaan

– Olemme yhtä mieltä siitä, että osapuolet ovat juuttuneet taistelemaan – ja joskus kai täytyy antaa heidän taistella. Hullua. Mutta hän aikoo auttaa meitä, ja aiomme työskennellä yhdessä Ukrainan suhteen.

Kiina on ollut Venäjän hyökkäyssodan tukija.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioi MTV Uutisten haastattelussa, että Trumpin puheet yhteistyöstä huolestuttavat Kremliä.

– Jo se, että edes sanotaan, että on päästy yhteistyöhön Ukrainan osalta Kiinan kanssa, on asia jota Moskovassa pelätään kovasti, Risto E. J. Penttilä sanoo MTV:llä.

Penttilän mukaan Venäjä voi pelätä sitä, että Kiina ryhtyisi hiljalleen painostamaan Venäjää lopettamaan sota Ukrainassa.

– En oikein usko, että läpimurtoa on kuitenkaan tullut, hän toteaa.