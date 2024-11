Risto E.J. Penttilä KL:lle: Voi olla, että Donald Trump yllättää meidät kaikki

Mikäli republikaanien ehdokas Donald Trump palaa Valkoiseen taloon, Suomen tulee varautua viennin laskemiseen Yhdysvaltoihin vain siinä tapauksessa, että EU epäonnistuu surkeasti neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, arvioi Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä Kauppalehden haastattelussa.

– Trump tulee heti asettamaan tariffiuhkauksen, ja se on ilmoitus siitä, että neuvottelut alkakoon. Sitten EU alkaa neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa uusista kaupan ehdoista. Jos tämä menee oikein pieleen, voi olla, että Suomen tilanne ja vienti vaikeutuu suhteessa Yhdysvaltoihin. Siinä tapauksessa suomalaisten yritysten pitää katsoa, miten voi investoida ja toimia enemmän Amerikan-markkinoiden sisältä, Penttilä arvioi haastattelussa.

Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen puolustusyhteistyön jatkumista Penttilä arvioi suopeasti.

– Turvallisuuspolitiikassa Yhdysvallat arvostaa, että Suomi on pitänyt huolta omasta puolustuksestaan. Näyttää siltä, että sinäkin tapauksessa, että Nato olisi toimintakyvytön, Suomen ja Yhdysvaltojen välinen sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen linkki kestää.

Penttilä muistuttaa, että Kiinan-politiikan osalta Trumpilla on kahdenlaisia neuvonantajia.

– Uskoisin, että lähdetään liikkeelle tariffiuhkauksilla, sitten neuvottelupöytään, ja voi olla, että Trump yllättää meidät kaikki tekemällä diilin Kiinan kanssa.

Ehdokkaiden valinnan seurauksia Penttilä arvioi seuraavasti.

– (Demokraattien ehdokas Kamala) Harris on meille helppo. Me tunnetaan kaikki neuvonantajat ja koko demokraattien koneisto, ja hän haluaisi jatkaa (presidentti Joe) Bidenin linjoilla. Se olisi helppoa, mutta ei välttämättä pidemmällä aikavälillä hyvää, koska silloin Amerikan johtajuus, mitä sille tapahtuu, on kysymys.

– Se, miksi Suomi ja Eurooppa voi pärjätä myöskin Trumpin kanssa, on, että siellä tulee olemaan vastaparina seriöösejä virkamiehiä ja neuvonantajia, joiden kanssa voidaan neuvotella. Siitä huolimatta, että Trump ampuu lonkalta, hän kuuntelee neuvonantajiaan.