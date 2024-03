Rintaman veteraani venäläisten julmuudesta: Millainen sairas ihminen tekee näin?

Ukrainalainen 23-vuotias sotilas Danõlo Seliverstov on menettänyt rintamalla oikean kätensä, silmänsä ja vaurioittanut kuulonsa. Hänen vasen kätensä on osittain halvaantunut, myös jaloissa on vammoja.

Hän kertoo rintaman taisteluista ja kauhuista virolaiselle Eesti Päevalehdelle.

– Olin ollut asemissa kaksi päivää, kunnes komentaja sanoi, että kuumaan paikkaan tarvitaan vapaaehtoisia. Menimme sinne puhdistamaan vihollisen aseman. Siitä alkoi kuusi tuntia kestävä taistelu, meille jäi 130 miehestä vain kuusi, hän kertoo rajusta taistelusta ja tappioista.

Sitten räjähti.

– Shokkiaalto heitti minut kolmen metrin päähän pensaaseen, ja käteni jäi roikkumaan vain ihon varaan. En päässyt irti, koska käteni jäi pensaaseen kiinni. Minun piti leikata se itse veitsellä päästäkseni vapaaksi. Tajusin myös, että silmässänikin oli jotain vialla. Yritin nousta ylös, mutta en päässyt, koska olin loukannut myös jalkani. Huusin tovereilleni, että he perääntyisivät ja jättäisivät minut taakseen, mies muistelee.

Hän makasi pensaassa haavoittuneena. Venäläinen lennokki surisi yläpuolella. Ensimmäinen kranaatti putosi.

– Venäläiset tahtoivat nimenomaan kiduttaa minua. He pudottivat granaatteja lähelleni siten, että sirpaleet osuisivat siten, etten kuole heti. Näytin heille terveellä kädelläni merkkiä, että tappakaa minut ja lopettakaa kiduttaminen.

Sotilas pelastui, koska hänen taistelutoverinsa eivät jättäneet häntä. Nyt hän toipuu parhaillaan Lvivin kuntoutussairaalassa.

Eniten nuori mies kauhistelee sitä, mitä venäläiset tekivät siviileille.

– Vastustajamme eivät ole ihmisiä, he ovat villejä, hän toteaa.

Hän muistaa Hersonista talon, jonka sisältä paljastui kauheuksia venäläisten jäljiltä.

– Avasin oven ja isoäidin ruumis lojui käytävällä. Jatkoimme, ja yhdessä huoneessa oli nuoren naisen ruumis ja hänen vieressään sängyssä vauva, jonka venäläiset olivat myös ampuneet. Nuoren naisen sisään oli työnnetty kokonainen purkillinen rakennusvaahtoa siten, että hänen vatsansa oli pullistunut, nuori ukrainalaisveteraani väittää.

– Oli pelottavaa nähdä, mitä he tekivät ruumiille.

Hänen mukaansa venäläiset sotilaat raiskaavat ja häpäisevät ruumiita.

– Tyttöjen kädet ja jalat leikataan irti ja heidän vartaloillaan tyydytetään omat tarpeet. Venäläiset kutsuvat niitä tyynyksi. He myös raiskasivat lapsia. Millainen sairas ihminen tekee näin? He vain tappavat perhe perheeltä rauhanomaisia asukkaita. Tätä on erittäin vaikea nähdä sodassa.