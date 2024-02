Rintaman vapaaehtoiset: Pohdi ensin näitä asioita, jos haluat Ukrainaan sotimaan

Ukrainassa pitkään vapaaehtoisesti taistelleet virolaissotilaat antavat Postimees -lehdessä neuvoja niille, jotka suunnittelevat lähtöä rintamalle.

Sotaan ei heidän mukaansa kannata lähteä omia ongelmia pakoon.

– Olipa kyseessä sitten velat, lainat, konfliktit jonkun kanssa tai riidat rakkaiden tai elämänkumppanin kanssa. Ratkaisemattomat ongelmat voivat ääritapauksissa johtaa itsemurhaan. Näin on myös käynyt, koska sodassa on tavalliseen elämään verrattuna paljon enemmän keinoja ja vaihtoehtoja oman hengen riistämiseen. Ratkaisemattomat huolet estävät keskittymästä taisteluun, lopulta saatat sitä kautta pettää taistelutoverisi. Tällä voi olla traagisia seurauksia, virolaiset vapaaehtoiset sotilaat varoittavat.

Kevyin perustein rintamalle ei heidän mukaansa pidä lähteä.

– Jos olet ollut monta vuotta Suojeluliitossa (vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö) ja luulet elämäsi olevan tylsää, niin Ukrainaan sotimaan lähteminen ei ole paras idea. Millä tahansa motiivilla päädytkin liittymään Ukrainan armeijaan, mieti kymmenen kertaa, onko se terveytesi ja henkesi arvioista.

– Päätä mennä, jos olet 100-prosenttisen varma. Tee päätös selvinpäin.

Virolaissotilaiden mukaan päätökselle ja rintamalle lähdölle kannattaa antaa aikaa.

– Ei kiirettä. Älä kuuntele niiden neuvoja, jotka eivät ole osallistuneet aktiiviseen taisteluun. Vain rintamalla monta kertaa olleet sotilaat tietävät, mitä siellä todella tarvitset ja mikä on tarpeetonta. Älä kiirehdi taisteluun. Ukrainan sota ei lopu huomenna. Jokainen suurta taisteluaan etsivä löytää sen, he toteavat.

– Etsi hyvä joukkue, jonka kanssa mennä rintamalle. Harkitse tarkkaan, minkä tahon kanssa teet sopimuksen. Älä hyväksy heti ensimmäistä tarjousta, joten tutki myös muita vaihtoehtoja.

Sodassa ei heidän mukaansa pidä näytellä sankaria, koska he eivät elä kauaa.

– He voivat vaarantaa muita miehiä ajattelemattomuudellaan. Haavoittunut tai kuollut ”sankari” on evakuoitava vähintään kolmen miehen toimesta, jotka ovat helppo kohde viholliselle. Pelon tunteminen ja sen näyttäminen ei tee sinusta pelkuria. Päinvastoin, se auttaa sinua pysymään hengissä. Pelko, varsinkin taistelussa, on suurin suojelusenkelisi.

Vapaaehtoiset virolaiset sotilaat kehoittavat myös välttämään oletuksia.

– Todennäköisesti Ukraina ja Ukrainan armeija eivät ole sellaisia ​​kuin kuvittelet. Seikkailunhalusta sotaan lähtevät pettyvät todella nopeasti.

Rintamalle ei heidän mukaansa myöskään kannata lähteä ilman sotilaallista kokemusta.

– Ukrainassa on monia erilaisia ​​tapoja auttaa armeijaa ja maata. Tämä sota ei ole oikea paikka oppia ampumaan aseella. Ennen kuin opit sen, olet jo mustassa tilastossa.

Vapaaehtoisuus tarkoittaa virolaissotilaiden mukaan myös isoa muutosta ihmissuhteisiin ja jättää jälkensä.

– Jos olet jo Ukrainan armeijassa, niin ei ole viisasta ottaa kovin paljoa yhteyttä läheisiisi, koska silloin ryhdyt ajattelemaan liikaa kotipuolen asioita etkä pysty keskittymään omiin asioihisi. Ulkomaalaisten sotilaiden joukossa on vähän miehiä, joilla on onnellinen perhe-elämä.

– Sota muuttaa kaikkia sotilaita, eikä luultavasti parempaan suuntaan.