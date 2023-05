Rintaman tiedustelija: Wagner-sotilaat ovat kuin teuraalle tuotua lihaa

Ukrainalaisen tiedusteluyksikön komentaja kertoo virolaiselle Postimees -lehdelle taisteluista venäläisen palkka-armeija Wagnerin sotilaiden kanssa. Jutussa hän esiintyy turvallisuussyistä nimellä Viikinki.

Viikinki on kohdannut palkkasotilaita Avdiivkan kaupungin alueella Donetskissa.

– He hyökkäsivät jatkuvasti noin 15-100 miehen ryhmissä, tallaten tovereidensa ruumiita. Ammuimme heitä, mutta he eivät välittäneet ollenkaan. Ilmeisesti he olivat jonkinlaisten huumeiden vaikutuksen alaisena. Myöhemmin löysimme kaikenlaisia ​​outoja pillereitä ja kertakäyttöruiskuja kuolleiden taskuista, tiedustelija kuvailee.

Wagner on värvännyt sotilaita Venäjän vankiloista. Viikinki kertoo, että venäläisille ihmishengellä ei ole juurikaan arvio. Wagnerin kuolleista sotilaista ei hänen tietojensa mukaan pidetä kirjaa. Myös ruumiit jäävät lojumaan rintamalle.

– He (Wagnerin sotilaat) ovat vain teuraalle tuotua lihaa.

Viikinki kertoo, että Bahmutissa raskaita tappioita kärsineet venäläiset yksiköt ovat alkaneet keskittää yhä enemmän sotilaita ja kalustoa Donetskin alueen eteläosaan. Hänen mukaansa molemmat osapuolet vahvistavat parhaillaan puolustusasemiaan.

– Rehellisesti sanottuna en tiedä mitään (Ukrainan armeijan) suunnitelmista. Harvalla ihmisellä on tästä tietoa, mutta jos käsky annetaan, olemme valmiita hyökkäämään täältä, hän totea.