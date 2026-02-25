Ukrainan joukkojen hyökkäystoimet eteläisellä rintamalla pakottivat venäläiset vetäytymään Zaporižžjan kaupungin suunnalla, kertoo 1. rynnäkkörykmentin komentaja Dmytro Filatov.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -mediaan.

– Tällä hetkellä, kuten olette jo kaikista uutisista nähneet, asevoimat on käynnistänyt tiettyjä hyökkäystoimia. Tätä ei voida kutsua täysimittaiseksi vastahyökkäykseksi. Mutta suoritamme hyökkäystoimia melko hyvän ryhmittymän kanssa parantaaksemme operatiivista tilannetta tällä alueella ja vahvistaaksemme joukkojemme taktista asemaa, hän sanoo.

Erityisesti hyökkäystoimet Huljaipolen suunnalla pakottivat venäläiset kääntämään huomionsa pois Zaporižžjan kaupungin suunnalta.

– Ottaen huomioon se, että vihollinen on kerännyt tiettyjä reservejä ja siirtää niitä Zaporižžjan kaupungin suuntaan, meidän oli pakko aloittaa nämä toimet asettaaksemme vihollisen hankalaan asemaa, Filatov kertoo.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimien komentajan suunnittelemana on siirtää taisteluiden painopiste mahdollisimman kauas Zaporižžjan kaupungista.

Ukrainan joukkojen toimet pakottavat hyökkääjän keskittämään voimansa menetettyjen alueiden palauttamiseen.

– Mielestäni vihollisen toimet keskittyvät nyt menetettyjen asemien palauttamiseen. Koska jos he keskittävät huomionsa hyökkäyksiin Zaporižžjan kaupungin suuntaan, heitä uhkaa saarroksiin joutuminen.

Ukrainan hyökkäystoimet etenevät eteläisellä rintamalla. Ukrainan joukkojen kerrotaan vallanneen Venäjältä takaisin noin 400 kilometriä miehitettyjä alueita ja kahdeksan asutuskeskusta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan joukot hyödynsivät helmikuun alussa SpaceX-yhtiön asettamia rajoituksia Starlink-satelliittiyhteyksiin ja iskivät viestintäyhteydet menettäneiden venäläisjoukkojen asemiin rintaman eteläosissa.