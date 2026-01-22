Rintaman huoltoa suojataan massiivisilla verkkojen tunneleilla

Lennokkien aiheuttamien tappioiden arvioidaan lisääntyneen Ukrainan rintamalla viimeisen vuoden aikana.
Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi sanoi droonijoukkojen haavoittaneen tai surmanneen joulukuussa yhtä monta sotilasta kuin mitä Venäjä oli saanut kuukauden aikana aseisiin. Miehittämättömien järjestelmien arvioidaan aiheuttaneen yli 33 000 sotilaan kuukausitappiot.
Myös Moskova on kehityksessä vahvasti mukana. Venäjän erillisissä droonijoukoissa palvelee tällä hetkellä 80 000 sotilasta, ja vuoden 2026 aikana määrää pyritään lisäämään yli 165 000 henkilöön. Vuosikymmenen loppuun mennessä tavoite on lähes 210 000.
Eliittijoukkoihin lukeutuva Rubikon-drooniyksikkö on ollut merkittävässä roolissa rintaman kuumimmissa kohdissa. Valokuitukaapelia perässään pudottavat laitteet ovat immuuneja elektroniselle häirinnälle.
Videolinkillä ohjattavien FPV-lennokkien kantama on jatkuvasti pidentynyt, mikä mahdollistaa molempien osapuolten huoltoyhteyksien ja joukkojen kokoamispaikkojen moukaroinnin etulinjan kohteiden ohella.
Vastatoimena tärkeimpien huoltoväylien ympärille on pystytetty kymmenien kilometrien pituisia ”tunneleita” suojaamalla ne verkoilla. Tuhoisuudestaan huolimatta drooni pysähtyy kevyeenkin esteeseen tai verkkoon.
FPV-droonit on suunniteltu räjähtämään kosketuksesta, mutta monissa tapauksissa ne jäävät roikkumaan suojaverkkoihin.
Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video siitä, miltä moderni logistiikka näyttää rintaman tuntumassa. Ukraina on rakentanut loppuvuodesta 2022 vapautetun Hersonin kaupungin lähialueelle yli 40 kilometrin pituudelta drooneilta suojaavia verkkojen tunneleita. Niistä hyötyvät sekä asevoimien huoltokuljetukset että siviililiikenne.
This is what modern warfare logistics look like.
In Kherson, Ukraine has built over 40 km of drone-protected tunnels — keeping civilians amd supply lines safe under constant threat.
Innovation meets resilience.
Video: Special Kherson Cat/X pic.twitter.com/b54m2TaE8m
— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 16, 2026