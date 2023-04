Rintamalle tuli uusi palkkasotilasryhmä Sudet – joukolla erikoinen tausta

Ukrainan rintamalle on kerrottu ilmaantuneen uusi venäläinen palkkasotilasryhmä. Ukrainan mediassa liikkuvien tietojen mukaan uusi joukko toimii ainakin Bahmutin alueella.

Nimimerkillä Twitterissä sodasta kertova ukrainalainen upseeri antoi uudesta ryhmästä alustavia tietoja viime viikon torstaina. Tässä vaiheessa asiasta ei hänen mukaansa voinut vielä kertoa enempää. Nyt upseeri paljastaa yksityiskohtia uudesta ryhmästä. Hänen mukaansa ryhmä tunnetaan nimellä Sudet. Sen joukkojen kerrotaan ottavan osaa rynnäköihin ja suorittavan tiedustelu- ja sabotaasitehtäviä.

Mikäli ukrainalaistiedot pitävät paikkansa, on joukon tausta kuitenkin vähintäänkin erikoinen eikä sen perustamisen tarkoitus ole selvillä. Upseerin mukaan joukko onkin joutunut heti alkuun keskelle skandaalia.

– Sadat Venäjän puolustusministeriön liikekannallepanossa aseisiin määräämät sotilaat ovat yllättäen ja ilman ennakkotietoa joutuneetkin tämän palkkasotilasyhtiön listoille, upseeri kertoo.

Väitteille löytyy tukea Venäjän mediasta.

Esimerkiksi itsenäinen Astra on kertonut liikekannallepanossa palvelukseen käsketyistä venäläisistä reserviläisistä, joita on yritetty pakottaa Susien palvelukseen.

Reserviläisten omaisten kertomusten ja Astran saamien puhelunauhojen perusteella noin 500 reserviläistä oli lennätetty hiljattain Kurskista Donin Rostoviin. Miehille oli kerrottu, että heidät koulutetaan ja lähetetään sotilasyksiköihin. Todellisuudessa noin kolmannes miehistä siirrettiin kuitenkin tehdasalueelle Venäjän miehittämään Ukrainan Luhanskiin. Siellä Wagner-palkkasotilasyhtiön edustajat yrittivät saada heidät allekirjoittamaan sopimukset Susiin liittymisestä. Astran mukaan reserviläisiä painostettiin ja miehiltä vietiin puhelimet ja henkilöllisyystodistukset.

Omaisten mukaan 57 Luhanskiin siirretyistä 170 miehestä allekirjoitti sopimuksen. Joitain reserviläisiä on taas tiettävästi sittemmin päässyt takaisin tukikohtaan Donin Rostoviin. Astra kertoo, että satakunta Luhanskiin päätynyttä venäläistä reserviläistä on kuitenkin omaisten mukaan yhä kateissa. Astra raportoi myöhemmin, että osaa miehistä piilotellaan nyt Luhanskissa tapausta selvittäviltä Venäjän puolustusministeriön edustajilta ja turvallisuuspalvelu FSB:n tutkijoilta.

Wagner on ottanut asiaan kantaa julkaisemalla Telegramissa videon, jolla sen upseeri väittää kaikkien ”kadonneista” reserviläisistä taistelevan nyt palkkasotilasyhtiön alaisuudessa.

– Näyttää siltä, että ”Susia” opettavat kokeneet Wagner-kouluttajat, jotka ovat palanneet äskettäin etulinjasta. Vaikuttaa myös siltä, että osa koulutuksesta suoritetaan Wagnerin tukikohdissa, ukrainalaisupseeri kertoo.

Hänen mukaansa Sudet koostuu tällä hetkellä noin komppanian vahvuisesta joukosta, jota tullaan pian vahvistamaan pakkovärvätyillä reserviläisillä.

Ukrainalaisupseerin mukaan toistaiseksi ei ole selvillä, miksi Wagnerin alle on päätetty luoda samaa tarkoitusta palveleva ”tytäryhtiö”.

