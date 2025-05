Rintamalla kuvattiin todellinen hirviöauto, tätä on uuden sodan todellisuus

Lennokkien luoma uhka on pakottanut löytämään uusia ratkaisuja panssariajoneuvojen ja muiden kohteiden suojaamiseen.

Ukrainan ja Venäjän joukot ovat asentaneet ajoneuvoihin metallilevyjä, verkkoja ja muita viritelmiä räjähderoonien osumien tehon heikentämiseksi. Elektronisen sodankäynnin järjestelmät antavat osittaista suojaa, mutta esimerkiksi valokuitukaapelilla ohjattavat laitteet ovat niiltä turvassa.

Myös länsimaiden toimittamat modernit Leopard- ja Abrams-taistelupanssarivaunut on pitänyt suojata uusilla ”häkeillä”, sillä niitä ei suunniteltu nyt nähtyyn droonisotaan.

Venäjä on suojannut tärkeimpiä huoltoväyliä Donetskin alueella pystyttämällä maanteiden varsille kymmenien kilometrien pituisia verkkoja. Yksinkertainen ratkaisu pysäyttää droonit, mutta verkkoja on helppo vaurioittaa esimerkiksi tykistöllä.

Ukrainan asevoimien sotilaan julkaisema kuva havainnollistaa viime vuosien nopeaa muutosta. Julkaisussa näkyy amerikkalainen Humvee-ajoneuvo, jonka ympärille rakennetut lisäpanssarit tuovat mieleen Mad Max -elokuvat. Humveen yläpuolella olevan verkon päällä on lisäksi elektronisen sodankäynnin laitteita.

LUE MYÖS:

”Kilpikonnatankin” väitetään kestäneen sata osumaa (VU 12.9.2024)

This is how Humvee looks when you are fighting a near-peer modern warfare pic.twitter.com/VHzU7FfGbo

Reality of the war in Ukraine: US HMMWV (Humvee) with antidrone protection. Both jammers and cage / rubber protecting from radio remote and fiber optic FPSs are the necessities of anti drone protection. Looking ugly? But saves lives. Learn while you still can as Ukraine holds the… pic.twitter.com/GFtcgLx81o

— WarDoggo (@deflepard260) March 23, 2025