Rintamalla havaittiin Venäjän uusi hirviöase

Ukrainan asevoimien tiedusteluyksikön kerrotaan havainneen Venäjän uuden TOS-2-raketinheitinjärjestelmän maan itäosissa Luhanskin alueella.

”Raskaaksi liekinheittimeksi” luokiteltu asejärjestelmä ampuu termobaarisia pommeja, joiden teho pohjautuu valtavaan lämpö- ja paineaaltoon. Asiantuntijoiden mukaan se on tehokas erityisesti linnoitettuja asemia vastaan tai kaupunkiympäristössä käytettynä.

Venäjä on käyttänyt Ukrainan sodassa runsaasti neuvostovalmisteisia TOS-1-heittimiä, jotka ampuvat 220 millimetrin termobaarisia raketteja. T-72-panssarivaunun alustalle rakennettu vaunu otettiin käyttöön 1980-luvun lopulla.

Ne ovat osoittautuneet alttiiksi ukrainalaisten räjähdelennokkien iskuille. Eräällä videolla näytetään, kuinka venäläisvaunu räjähtää massiiviseksi tulipalloksi sen ammusten tuhoutuessa. Video on tiettävästi kuvattu Avdijivkassa.

Venäjän arsenaali on varsin rajallinen, sillä TOS-1A-vaunuja on tiettävästi vain noin 70 kappaletta.

Venäläismedioissa kerrottiin viime syksynä uuden TOS-2-järjestelmän käytöstä Ukrainan rintamalla. Se on rakennettu kuorma-auton lavetille ja otettu asevoimien käyttöön vuonna 2021. Niitä on ilmeisesti ehditty valmistaa vain pieni määrä. Uuden ”korttelintuhoajan” rakettien kantomatka on tiettävästi TOS-1:tä pidempi.

