Venäjän ”korttelintuhoajan” uusi versio ilmestyi rintamalle

Venäläismedioiden mukaan miehittäjä on käyttänyt Ukrainassa termobaarista TOS-2-raketinheitinjärjestelmää. Valtion media RIA Novostin mukaan asia on vahvistettu Venäjän puolustusministeriöstä.

Kyse on ”korttelintuhoajana” tunnetun pahamaineisen TOS-1-raketinheittimen uudesta versiosta. Nimen kirjaimet tulevat sanoista Tjaželaja Ognemetnaja Systema. Ne tarkoittavat hieman harhaanjohtavasti raskasta liekinheitinjärjestelmää. Todellisuudessa ase ampuu termobaarisella räjähteellä varustettuja raketteja. Ne imevät hapen ympäröivästä ilmasta ja tuottavat erittäin voimakkaan lämpö- ja painevaikutuksen.

TOS-järjestelmät on tarkoitettu erityisesti linnoitettujen vihollisasemien murtamiseen. Ase on kuitenkin epätarkka ja sen käyttö kaupunkialueilla johtaa usein täysin erottelemattomiin vahinkoihin ja suuriin määriin siviiliuhreja. TOS-1A:n ampumien rakettien osumia näkyy alla olevalla Ukrainan puolustusministeriön toukokuussa 2022 julkaisemalla videolla.

TOS-2 on TOS-1A:n uusi versio. Toisin kuin panssarivaunun alustaan perustuva vanhempi malli, on TOS-2 rakennettu kuorma-autolavetille. Ase on esitelty vuonna 2020 ja sen on kerrottu tulleen asevoimien käyttöön vuonna 2021. TOS-2-järjestelmiä ei tiettävästi ole käytössä montaa. Venäläisväitteiden mukaan uudempi TOS on varustettu jonkinlaisella omasuojajärjestelmällä. Sen kerrotaan myös käyttävän aiempaa pidemmän kantaman raketteja.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022