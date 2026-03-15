Rintamakarkuri kertoo: Näin ihmisten räjäyttävän kranaatteja käsissään

Euroopassa käydään keskustelua siitä, pitäisikö Venäjän asevoimista karanneille sotilaille antaa turvapaikka. Svenska Dagbladet kertoo rintamalta karanneesta miehestä, joka sanoo lähteneensä sotaan alun perin vapaaehtoisesti rahavaikeuksien vuoksi.

Hänen mukaansa monet venäläissotilaat päätyvät rintamalle samasta syystä.

– Ideologisesti motivoituneita on hyvin vähän. Useimmat tulevat rahan takia tai siksi, että ovat allekirjoittaneet sopimuksen vankilassa päästäkseen vapaaksi, Andrei-nimellä esiintyvä mies sanoo.

Andrein mukaan moni sotilas uskoi voivansa poistua rintamalta sopimuksensa päätyttyä. Venäjällä tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu.

Vladimir Putinin osittaisen liikekannallepanon määräys vuodelta 2022 jatkaa sopimuksia automaattisesti mobilisaation ajan. Palvelus jatkuu, kunnes sotilas haavoittuu vakavasti tai liikekannallepano lopetetaan.

– Jotkut vahingoittavat itseään tarkoituksella päästäkseen pois. Näin ihmisten räjäyttävän kranaatteja käsissään tai heittävän niitä jalkojensa viereen, Andrej kertoo.

Moskova ei julkaise virallisia lukuja rintamakarkureista, mutta riippumattomien arvioiden mukaan sotilaita on karannut armeijasta kymmeniä tuhansia. Monet jäävät nopeasti kiinni ja palautetaan rintamalle.

Andrein mukaan heidät lähetetään usein kaikkein vaarallisimmille rintamalohkoille.

– Karkurit lähetettiin käytännössä kuolemaan, hän sanoo.

Mies pakeni itse vuonna 2025 lomamatkan aikana. Ihmisoikeusaktivistien avulla hän pääsi Armeniaan, jonne venäläiset voivat matkustaa ilman viisumia.

Viro päätti tammikuussa kieltää maahantulon kaikilta Ukrainassa Venäjän puolella taistelleilta eli myös asevoimista karanneilta. Ihmisoikeusjärjestöt ja riippumattomat venäläismediat arvostelivat linjausta.

Turvapaikan hakeminen on silti mahdollista, ja osa karkureista on saanut oleskeluluvan Euroopassa.