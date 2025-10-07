Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Pihla Keto-Huovinen. / LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

”Rikolliset joutuvat kantamaan vastuun tekojensa seurauksista”

  • Julkaistu 07.10.2025 | 15:40
  • Päivitetty 07.10.2025 | 15:43
  • Politiikka
Kansanedustaja kehottaa puuttumaan rikollisuuden juurisyihin, kuten osattomuuteen ja nuorten pahoinvointiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen muistuttaa, että hybridivaikuttamisen tarkoitus on horjuttaa turvallisuuden tunnetta ja henkistä kriisinkestävyyttä.

Näihin yrityksiin vastataan hänen mukaansa parhaiten pitämällä huolta viranomaisten valmiuksista sekä omasta ja läheisten toimintakyvystä ja varautumisesta. Keto-Huovinen piti puolueensa ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa sisäisen turvallisuuden selonteosta.

– Selonteossa tunnistetaan toimenpiteitä ja linjauksia, joilla muuttuneeseen turvallisuusympäristöön ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen vastataan. Esimerkiksi informaatiovaikuttamisen torjunta, turvallisuusviestinnän parantaminen ja droonien torjunta ovat erittäin kannatettavia, kansanedustaja sanoi.

– Sisäisen turvallisuuden viranomaiset ovat ensivaste monissa uhissa aina arkipäivän onnettomuuksista vakaviin turvallisuusuhkiin ja poikkeusoloihin. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten riittävistä resursseista huolehtiminen saakin selonteossa ansaitsemansa huomion. Taloudesta huolehtiminen ei ole vain budjettiasia – se on yhteiskuntamme tärkein turvallisuustoimi.

Pihla Keto-Huovisen mukaan sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen ei voi olla vain reaktiivista. Esimerkiksi rikosvastuun toteutumisen ohella pitäisi puuttua rikollisuuden juurisyihin, kuten osattomuuteen ja nuorten pahoinvointiin.

– Paras keino ehkäistä rikollisuutta on huolehtia laadukkaasta koulutuksesta, perheiden ja vanhemmuuden tuesta ja nuorten tulevaisuudenuskosta. Tämä tunnistetaan myös selonteossa, Keto-Huovinen sanoi.

– Rikostentekijöiden kohdalla yhteiskunnan vastauksen on kuitenkin oltava selvä: rikolliset joutuvat kantamaan vastuun tekojensa seurauksista. Esimerkiksi jengirikollisuudessa Ruotsi tarjoaa esimerkin, jota tässä tapauksessa emme halua seurata. Tältä osin selonteossa tunnistetut linjaukset rikostiedustelusääntelystä, sekä nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisystä ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta ovat tervetulleita ja luottamusta herättäviä.

Kansanedustajan mukaan viranomaisten ohella turvallisuutta luovat myös yhteiskunnan arvot. Perus- ja ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä riippumaton oikeuslaitos ovat turvallisuuden ja kestävän hyvinvoinnin perusta.

– Selonteossa todetaan, että Suomi on luottamuksen yhteiskunta. Me luotamme toisiimme ja viranomaisten riippumattomuuteen. Suomessa lapset uskaltavat kävellä yksin kouluun eikä korruptio ohjaa viranomaispäätöksiä, Pihla Keto-Huovinen totesi.

– Luottamus vahvistaa sosiaalista yhtenäisyyttä, luo perustan turvallisuudelle sekä hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Sisäinen turvallisuus on myös merkittävä kilpailutekijä, kun yritykset päättävät maantieteellisestä sijoittumisestaan, kokoomusedustaja jatkoi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)