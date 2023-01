Venäjällä vitsaillaan: Oikean presidentin nimessä on p ja n, mutta se ei ole Putin

Etenkin Wagner-palkkasotilasyhtiöstä ja niin kutsutusta ”Pietarin trollitehtaasta” tunnetuksi tullut venäläisoligarkki Jevgeni Prigozhin on saanut valtavasti näkyvyyttä sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan kilpistyi kovaan vastarintaan ja alkoi käydä hyökkääjälle tappiolliseksi.

Prigozhin ja Wagneriin liittetyt suositut sosiaalisen median kanavat ovat nostaneet profiiliaan erityisesti arvostelemalla Venäjän puolustusministeriötä ja sotaa Ukrainassa johtavia kenraaleja. Prigozhinin on väitetty jopa haastaneen presidentti Vladimir Putinia Moskovan strategiasta syksyn aikana.

Venäjä-tuntija, Wall Street Journalin johtava ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov toteaakin, että venäläiskommentaattorien parissa on alettu vitsailla, että Venäjän oikean presidentin nimi alkaa p-kirjaimella ja päättyy n-kirjaimeen, mutta ei ole Putin.

– Prigozhin todella näkyy kaikkialla valtion mediassa ripittämässä kuvernöörejä ja kenraaleja ja käytännössä vaatimassa [yleisesikuntapäällikkö Valeri] Gerasimovin eroa, Trofimov sanoo Twitterissä.

Hän kommentoi alla näkyvää videota. Venäläisen uutistoimisto RIA Novostin pätkällä näytetään Prigozhinia puhumassa väitetysti ensimmäisten vapautettujen Wagnerin vankisotilaiden edessä. Vankilasta värvätyille palkkasotilaille on ainakin virallisesti tarjottu vapautta kuuden kuukauden rintamapalvelusta vastaan.

Videolla Jevgeni Prigozhin muun muassa ohjeistaa poliisia kohtelemaan miehiä ”suurimmalla mahdollisella kunnioituksella”.

Vaikka Prigozhinin profiilin nousua onkin vaikea kiistää, ovat monet Venäjä-asiantuntijat toppuutelleet länsimedian puheita, joissa ”Putinin kokkina” tunnetulle entiselle rikolliselle ja ravintoloitsijalle on sovitettu jopa Putinin perillisen paikkaa. Joidenkin arvioiden mukaan Prigozhinin saama tila kertoo lähinnä Venäjän presidentin tavasta peluuttaa venäläisvaikuttajia toisiaan vastaan. Prigozhin saattaa myös olla Kremlille hyödyllinen työkalu kovimpien venäläisnationalistien tyynnyttelyyn eräänlaisena hallinnon sisäisenä ”oppositiohahmona”.

Russian commentators are beginning to joke that the name of the real Russian president starts with P and ends with N, but ain’t Putin. Prigozhin is certainly all over the state media, castigating governors and generals, and essentially demanding Gerasimov’s ouster. https://t.co/DJaYdkv2fO

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 5, 2023