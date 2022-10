Wagner-johtaja valitti sotatilanteesta presidentti Vladimir Putinille

Lokakuun alussa kerrottiin Yhdysvaltain tiedustelutiedoista, joiden mukaan Vladimir Putinin lähipiiriläinen olisi haastanut presidenttiä Ukrainan sodan johtamisesta.

Tietoa pidettiin merkkinä Kremlin lisääntyvästä kaaoksesta. Länsimaisten tiedusteluviranomaisten mukaan presidentin sisäpiiriläiset ovat käyneet yhä hätääntyneemmiksi Venäjän kärsimien sotatappioiden vuoksi.

Liikekannallepano on herättänyt tyytymättömyyttä turvallisuusviranomaisten ja aluejohtajien keskuudessa. Osa eliitistä on valittanut Vladimir Putinin suhtautuvan Ukrainaan pakkomielteisesti.

Washington Post -lehden haastattelemien kahden hallintolähteen mukaan presidentin haastanut lähipiiriläinen oli ”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin, jonka johtamat Wagner-palkkasotilaat ovat taistelleet keväästä lähtien Ukrainan rintamalla. Hänet tunnetaan myös niin sanotusta Pietarin trollitehtaasta, joka on pyrkinyt vaikuttamaan verkkotoiminnan kautta moniin länsimaisiin vaaleihin.

Prigozhin on esittänyt kriittisiä näkemyksiä sodanjohdosta myös julkisesti. Yksityiskeskustelun Putinin kanssa on katsottu osoittavan, että Wagner-johtajan vaikutusvalta on noussut viimeaikaisten tapahtumien myötä. Jevgeni Prigozhin on kohdistanut arvostelunsa erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigua kohtaan.

Amerikkalaiset tiedustelutoimijat uskovat Prigozhinin suunnitelleen sosiaalisessa mediassa kiertäneen videon, jossa Wagnerin sotilaat valittivat ruoka-annosten ja muiden huoltotarvikkeiden puutteesta. Tavoitteena olisi painostaa Kremliä lisäämään ryhmän rahoitusta.

Jevgeni Prigozhin kiisti väitteet tapaamisesta presidentin kanssa. Hän julkaisi Washington Postin mukaan samassa yhteydessä sekavan ja naisvihamielisen viestin syyttäen amerikkalaismediaa ”juoruilusta” sekä ”naurettavan provokatiivisista ja loukkaavista kysymyksistä”.