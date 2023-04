Riisin hinta nousee ennätyskorkealle

Riisi on yksi maailmanlaajuisesti tärkeimmistä ravintokasveista. Avioiden mukaan riisi toimii pääasiallisena ravintona jopa puolelle maailman ihmisistä. Tuotantomäärät ovat kuitenkin laskeneet, joka puolestaan on nostanut kuluttajahintoja jo merkittävästi. Markkinoilla arvellaan, että vuosi 2023 tulee olemaan alhaisin sitten 20 vuoteen satomäärää ajatellen. Aiheesta uutisoi CNCB.

Maailmalla riisiä tuotetaan yli 750 miljoonaa tonnia vuosittain, josta jopa 90 prosenttia kasvatetaan Aasiassa. Riisi on samalla myös maailman eniten kulutettu ruoka. Riisinviljely ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Riisinviljelijöiden työolot ovat usein huonot ja etenkin pienet toimijat ovat tukkukauppiaiden varastointimahdollisuuksien varassa. Riisiä viljellään usein myös siirtotyöläisten voimin. Ongelmia löytyy myös viljelytavasta, sillä riisinviljelyyn käytetään arvioiden mukaan kolmannes maailman käytössä olevasta kasteluvedestä. Viljely tuottaa myös runsaasti metaanipäästöjä.

Luottoluokitusyhtiö Fitch solutionsin mukaan globaalit riisimarkkinat kirjaavat suurimman vajeensa kahteen vuosikymmeneen. Ennusteen mukaan tuotantovajetta syntyy tulevana vuotena noin 9 miljoonaa tonnia. Vaje tulee myös vahingoittamaan suuria maahantuojia. Yksi syistä on siis riisin jo valmiiksi korkea hinta, jonka povataan vielä kallistuvan. Muutosta hintakehitykseen ei nähdä ennen vuotta 2024. Riisi on peruselintarvike Aasiassa. Hintainflaatio on yksi tärkeimmistä asioista etenkin talouksissa, joissa on heikko varallisuustilanne.

Syitä globaalin riisivajeeseen ovat sota Ukrainassa sekä huonot sääolosuhteet Kiinassa ja Pakistanissa. Edellisvuoden satokasvit kärsivät viimekesän tulissa ja rankkasateissa Kiinassa, joka on maailman suurin tuottajamaa. Maata runnoi pahimmat rankkasateet vuosikymmeniin. Myös Pakistanin viime vuoden aikana.

Analyytikot arvelevat, että useat maat joutuvat pienentämään riisivarantojaan ja pahimmat kärsijät löytyvät jo valmiiksi voimakkaan inflaation kanssa taistelevista maista, kuten Pakistan, Turkki, Syyria ja jotkin Afrikan maat.

Hinnat tulevat ennusteen mukaan tasaantumaan ensi vuonna, mikäli sääolosuhteet ovat suotuisat.